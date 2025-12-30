Χάος στα δρομολόγια της Eurostar παραμονές Πρωτοχρονιάς – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω προβλήματος στο τούνελ της Μάγχης

Χάος στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις προκαλεί «πρόβλημα ηλεκτροδότησης» στο τούνελ της Μάγχης, με δεκάδες δρομολόγια της Eurostar να καταγράφουν μεγάλες καθυστερήσεις ή να ακυρώνονται, λίγες ώρες πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο φορέας διαχείρισης των τρένων υψηλής ταχύτητας Eurostar συνέστησε σε όλους τους επιβάτες να ελέγχουν τα δρομολόγια πριν το ταξίδι τους, ή και να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα (30.12.2025), αρκετά δρομολόγια εμφανίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τις δύο ώρες, ενώ έχουν ήδη ακυρωθεί δύο δρομολόγια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, καθώς και ένα δρομολόγιο μετ’ επιστροφής μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών.

Η Eurostar κάνει λόγο για «πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο τούνελ της Μάγχης», καθώς και για «τεχνική βλάβη σε συρμό του Le Shuttle».

Μέχρι στιγμής, έχουν ακυρωθεί κάποια δρομολόγια από το Παρίσι για Λονδίνο και από το Λονδίνο για Παρίσι καθώς και κάποια από Βρυξέλλες για Λονδίνο.

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες καλούνται να ελέγχουν τις ταξιδιωτικές ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δρομολογίου τους και τις επιλογές επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής εισιτηρίων.