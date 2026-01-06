Χάος στην Ευρώπη από τις σφοδρές χιονοπτώσεις – Έξι νεκροί και εκατοντάδες ακυρώσεις δρομολογίων σε αεροπλάνα και τρένα

Οι έντονες χιονοπτώσεις που έχουν κατακλύσει την Ευρώπη έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις σε όλη την Ήπειρο, με ακυρώσεις σε δρομολόγια αεροπλάνων αλλά και τρένων. Επίσης 6 θάνατοι έχουν ανακοινωθεί απο περιστατικά που σχετίζονται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του χιονιού.

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας λόγω των επικίνδυνων συνθηκών οδήγησης που έχουν δημιουργηθεί από το χιόνι, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ μια γυναίκα σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο, μετά από χιονόπτωση 40 εκατοστών στην πόλη.

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη, με χιλιάδες επιβάτες να έχουν αποκλειστεί στα αεροδρόμια ειδικά του Παρισιού και του Άμστερνταμ. Οι διαταραχές αυτές μάλιστα δεν πλησιάζουν στο τέλος τους, αφού αναμένεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη (7/1/1026).

Στη Γαλλία, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στις Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, λόγω του παγετού, σύμφωνα με τις αρχές.

Δύο ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην περιοχή του Παρισιού. Το ένα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης μεταξύ ενός οδηγού και ενός φορτηγού στα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Το άλλο άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένας οδηγός ταξί χτύπησε σε ένα κράσπεδο λόγω του χιονιού και έπεσε στον ποταμό Μάρνη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Catastrophic traffic in Île-de-France: 778 km of jams reported! Snow-covered A6 seen in Villabé, Essonne ( @Viewsurf).



Authorities warn drivers to stay cautious.

Villabé, Essonne, Île-de-France, France. pic.twitter.com/FqonJ5ge6f — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 5, 2026

Τα Βαλκάνια έχουν επίσης πληγεί από χιόνι και ισχυρές βροχοπτώσεις. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη βοσνιακή πρωτεύουσα Σαράγεβο τη Δευτέρα, όταν ένα δέντρο που είχε βαρύνει από το χιόνι έπεσε πάνω της.

Οι απαιτητικές επόμενες ώρες στην Γαλλία

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρότ, δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις στη χώρα την Τρίτη το βράδυ και την Τετάρτη. Κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και να εργαστούν από το σπίτι.

La neige tombe en abondance ce lundi sur l’ouest de la France et la région parisienne, provoquant d’importantes perturbations. Plus de 1.300 km de bouchons sont enregistrés à travers le pays, avec un niveau record en Île-de-France. pic.twitter.com/TRaZ5yYK40 — M6 Info (@m6info) January 5, 2026

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 38 περιοχές θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και παγετό την Τετάρτη. Πολλές σιδηροδρομικές υπηρεσίες ακυρώθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας.

Στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το αεροδρόμιο Roissy-Charles de Gaulle θα ακυρώσει το 40% των πτήσεών του για αρκετές ώρες την Τετάρτη το πρωί, ώστε το προσωπικό να μπορέσει να καθαρίσει το χιόνι από τους διαδρόμους. Το αεροδρόμιο Orly της πρωτεύουσας σχεδίαζε να ακυρώσει το ένα τέταρτο των πτήσεών του κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η δύσκολη κατάσταση στην Ολλανδία

Περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές στα ταξιδιωτικά σχέδια.

Εκατοντάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι, με πολλούς να μην μπορούν να επιβιβαστούν σε πτήσεις με ανταπόκριση. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι άνθρωποι περίμεναν πληροφορίες για το πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις.

Πολλές από τις ακυρωμένες πτήσεις πραγματοποιούνταν από την ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία προειδοποίησε ότι είχε σχεδόν εξαντλήσει το αντιπαγωτικό υγρό για τα αεροσκάφη της. Κατηγόρησε τις «ακραίες» καιρικές συνθήκες και τις καθυστερήσεις στην προμήθεια.

Winter wonderland at Schiphol. This is how we clear snow from the runways, platforms and gates and de-ice planes pic.twitter.com/0MF11KUpdY — Amsterdam Airport Schiphol (@Schiphol) January 5, 2025

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ, πολλοί ταξιδιώτες παραπονέθηκαν για τις μεγάλες ουρές και την έλλειψη πληροφοριών.

Ο Ισπανός επιβάτης Javier Sepulveda, ο οποίος προσπαθούσε να πετάξει από το Άμστερνταμ στη Νορβηγία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο ήταν «χαοτική, απαράδεκτη, απογοητευτική, ενοχλητική» και «εντελώς απαράδεκτη».

Είπε ότι άρχισε να περιμένει στην ουρά στο γραφείο εξυπηρέτησης της KLM στις 06:30 τοπική ώρα (07:30 GMT) την Τρίτη και ότι έξι ώρες αργότερα ήταν ακόμα μακριά από την αρχή της ουράς.

Το αεροδρόμιο Schipol δήλωσε ότι «τα συνεργεία αποχιονισμού εργάζονται όλο το 24ωρο για να διατηρήσουν τους διαδρόμους καθαρούς και τα αεροσκάφη αποπαγώνονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια».

Άλλες 600 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να απογειωθούν από το Schiphol την Τετάρτη έχουν επίσης ακυρωθεί, σύμφωνα με την ολλανδική τηλεοπτική εταιρεία NOS.

Bison futé : 3 cm de neige sur les routes, trafic bloqués en Île de France.



Les trains: 40 cm de neige. Mouhahahaha.



pic.twitter.com/LwAoikJSxf — BB27000 (@BB27000) January 3, 2024

Ακυρώσεις και στα δρομολόγια των τρένων

Οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις επίσης διακόπηκαν. Την Τρίτη το πρωί, όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία σταμάτησαν για μικρό χρονικό διάστημα μετά από διακοπή λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής.

Ορισμένα τρένα άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 GMT), αλλά τα προβλήματα συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι υπηρεσίες Eurostar από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι είτε ακυρώθηκαν είτε είχαν καθυστέρηση.