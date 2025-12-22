Κόσμος

Χάος στην τουρκική βουλή κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Μπουνιές και κλωτσιές ανάμεσα σε βουλευτές

Η ένταση ξεκίνησε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν
Με μπουνιές και κλωτσιές έκλεισε η τελευταία μέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το βράδυ της Κυριακής (21.12.25), όταν βουλευτές του κυβερνώντος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πιάστηκαν στα χέρια.

Για δέκα λεπτά περίπου οι βουλευτές των δύο κομμάτων της Τουρκίας αντάλλαζαν μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, να αναγκαστεί να διακόψει τη διαδικασία με τους άνδρες ασφαλείας να δυσκολεύονται να διακόψουν τα επεισόδια. 

Εν τέλει, η Βουλή ενέκρινε τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026 με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά.

Ο Βαράνκ στράφηκε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και δήλωσε: «Φέρτε τον γενικό σας πρόεδρο, δεν πρέπει να με φοβάται. Ευτυχώς, το έθνος μας γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό του Οζέλ. Οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από δήμους του CHP ακόμη περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που είχε υποσχεθεί ο Οζέλ».

Ο Γκιουνάιντιν κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι «επιχειρεί να πιάσει πάτο με τέτοιες πολεμικές» και ότι «συκοφαντεί συστηματικά τους δήμους του CHP».

Η ένταση κλιμακώθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν τα σπρωξίματα που γρήγορα εξελίχθηκαν σε μπουνιές και κλωτσιές ανάμεσα στους βουλευτές των 2 κομμάτων. 

