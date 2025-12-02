Χάος στον αέρα για μια αλλαγή θέσης: Επιβάτης τσακωνόταν 2 ώρες με τις αεροσυνοδούς κι ανάγκασε το αεροπλάνο σε έκτακτη προσγείωση

Σώνει και καλά δίπλα στην κοπέλα του ήθελε να κάτσει ένας επιβάτης της Spring Airlines και ανάγκασε το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Ιαπωνία. Για 2 ώρες καβγάδιζε με το πλήρωμα.

Ο κακός χαμός ξεκίνησε ήδη από την επιβίβαση, όταν ο άνδρας παραπονέθηκε έντονα για τη θέση του στο αεροπλάνο. Όταν η πτήση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ναρίτα στην Ιαπωνία, γύρω στις 7 το απόγευμα, εκείνος συνέχισε να είναι προς τους αεροσυνοδούς, επιμένοντας να ανταλλάξει θέση με άλλον επιβάτη – ο οποίος είχε αρνηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλήρωμα προσπάθησε κατ’ επανάληψη να του εξηγήσει ότι έπρεπε να παραμείνει στη δική του θέση για τις επόμενες τρεις ώρες, μέχρι την προσγείωση στη Σαγκάη. Ωστόσο, μάρτυρες αναφέρουν ότι ο καβγάς όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά κλιμακώθηκε και διήρκησε σχεδόν δύο ώρες μετά την απογείωση.

Η κατάσταση δεν εκτονωνόταν και ο πιλότος ενημέρωσε τις ιαπωνικές αρχές, αποφασίζοντας τελικά να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Ναρίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο μέσα από το Boeing 737 δείχνουν αεροσυνοδούς μέσα στην καμπίνα, προσπαθώντας να χειριστούν την ένταση, λίγο πριν φτάσει η αστυνομία.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, περίπου στις 11 το βράδυ, ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός αεροπλάνου από αστυνομικούς.

Επιβάτες αποκλεισμένοι όλη τη νύχτα

«Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, κανένας διάλογος. Ακούσαμε μόνο ότι το αεροπλάνο γυρίζει πίσω λόγω ενός ατόμου που εμποδίζει το πλήρωμα», είπε ένας αγανακτισμένος επιβάτης στα τοπικά ΜΜΕ. «Ήμασταν μόλις 30 λεπτά πριν τη Σαγκάη. Θα μπορούσε να έχει ηρεμήσει ώστε όλοι να φτάσουμε στον προορισμό μας».

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν και έμειναν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα, περιμένοντας την επόμενη διαθέσιμη πτήση, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της επόμενης μέρας.

Σύμφωνα με επιβάτες, η εταιρεία προσέφερε αποζημίωση μόλις 49 λίρες, χωρίς να παρέχει διαμονή. Πολλοί αναγκάστηκαν να κοιμηθούν σε καθίσματα και παγκάκια του αεροδρομίου.