Χάος στον Λίβανο: Έντεκα νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις σε Τζνα και Χαρφάτα, ανάμεσά τους και παιδιά – Πάνω από 30 τραυματίες

Το Ισραήλ σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια «ζώνη ασφαλείας» σε βάθος 30 χλμ εντός του εδάφους του Λιβάνου, ενώ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανέζικου εδάφους
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν από πλήγμα του Ισραήλ στη Χαρφάτα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Από άλλο πλήγμα, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε εκδώσει νωρίτερα διαταγή εκκένωσης της κοινότητας Χαρφάτα στον Λίβανο. Ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών (05.04.2026), η χώρα βίωσε μια από τις βιαιότερες ημέρες της αφότου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με το Ισραήλ, στις αρχές Μαρτίου.

Όλη την ημέρα στη Βηρυτό ακούγονταν πλήγματα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη. Στα προάστια της πρωτεύουσας έγιναν τουλάχιστον οκτώ αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα 1.461 άνθρωποι στον Λίβανοι, οι 39 από τους οποίους το τελευταίο 24ωρο.

Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ και τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Το Ισραήλ λέει ότι σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια «ζώνη ασφαλείας» σε βάθος 30 χιλιομέτρων εντός του εδάφους του Λιβάνου και έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανέζικου εδάφους.

Όμως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους στον νότο και μεταξύ αυτών είναι και περίπου 9.000 χριστιανοί που κατοικούν σε κοινότητες στη μεθόριο και είπαν στο Reuters ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί.

