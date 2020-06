Ο Κέρμιτ ο βάτραχος και ο Φόζι ο Αρκούδος από τη σειρά «The Muppet Show» βοήθησαν τον Τζέιμς Κόρντεν στο «Late Late Show» να σταματήσει την κριτική των Στάτλερ και Γουόλντορφ, των γέρων του θεωρείου που έχουν για όλους μια κακιά κουβέντα.

Ο Τζέιμς Κόρντεν εξήγησε ότι οι συντελεστές εδώ και τέσσερις μήνες εργάζονται για το «Late Late Show» από το σπίτι και ότι η εκπομπή προβάλλεται χωρίς την παρουσία κοινού.

Ο παρουσιαστής είπε ότι «δεν υπάρχει χειρότερο από το να λες αστεία μόνος σου στην απόλυτη ησυχία».

Στη συνέχεια, ο Τζέιμς Κόρντεν αποκάλυψε πως θα είχε συνάντηση με εκπροσώπους μιας νέας εταιρείας που προσφέρει εικονικό κοινό για να παρέχει σχόλια σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία κατέληξε να είναι οι Στάτλερ και ο Γουόλντορφ, οι οποίοι άρχισαν να εκτοξεύουν προσβολές κατά του παρουσιαστή.

«Πάρτε όλη την ώρα» είπε ο Γουόλντορφ και ο Στάτλερ πρόσθεσε: «Ναι, και ξυπνήστε μας όταν γίνεται αστείοι».

Τότε οι Κέρμιτ και Φόζι εμφανίστηκαν για να πουν στον Τζέιμς Κόρντεν πόσο αστείος ήταν κατά τη διάρκεια του μονολόγου. Στη συνέχεια ενώθηκαν με τη Μις Πίγκι τον Σουηδό Σεφ, το και άλλους χαρακτήρες του The Muppet Show και ερμήνευσαν μια συγκινητική διασκευή του τραγουδιού των Beatles «With a Little Help From My Friends».

