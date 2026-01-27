Κόσμος

Χαρές και πανηγύρια για την ιστορική εμπορική συμφωνία ΕΕ και Ινδίας – Παραδοσιακοί χοροί, χρώματα και μουσική

Η Ινδία «ανοίγει την πόρτα» στην Ευρώπη με μουσική και χορό - ΕΕ και Ινδία κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
ο Ναρέντρα Μόντι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ο Ινδός πρωθυπουργός ο Ναρέντρα Μόντι και η πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS / Adnan Abidi / File Photo

Ιδιαίτερα πανηγυρικό το κλίμα στην Ινδία με την υπογραφη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ – Ινδίας σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων. Παρά το ότι η Ινδία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, οι εξαγωγές της ΕΕ είναι σχετικά χαμηλές, κάτι που οφείλεται μεταξύ άλλων, στους πολύ υψηλούς δασμούς.

Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας που έχει χαρακτηριστεί «η μητέρα όλων των συμφωνιών», η ΕΕ βλέπει το άνοιγμα μιας σημαντικής αγοράς για το μέλλον μειώνει τους δασμούς και τον διοικητικό φόρτο, καθιστώντας τις συναλλαγές ευκολότερες, φθηνότερες και ταχύτερες. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία στηρίζουν ήδη 800.000 ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και η αύξηση των εξαγωγών μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία. Επιπλέον, η ενισχυμένη πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και άλλους βασικούς τομείς, θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Χαρές και πανηγύρια για το εμπόριο

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X βλέπουμε παραδοσιακούς ινδικούς χορούς, έντονα χρώματα, μουσική και χαμογελαστά πρόσωπα, σε ένα σκηνικό επίσημης υποδοχής. Χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές συμμετέχουν σε ένα τελετουργικό καλωσορίσματος, δίνοντας τον τόνο γιορτής και περηφάνιας.

Η Ινδία «ανοίγει την πόρτα» στην Ευρώπη με μουσική και χορό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας και τη νέα εποχή στις σχέσεις ΕΕ – Ινδίας.

Η σπουδαιότητας της συμφωνίας και η ικανοποίηση της ΕΕ και της Ινδίας αποτυπώθηκαν και στον φακό του Reuters.

Στις φωτογραφίες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας ενώνουν συμβολικά τα χέρια τους, χαμογελώντας με ικανοποίηση.

Χαρές και γέλια για την εμπορική συμφωνία ΕΕ και Ινδίας
Χαρές και γέλια για την εμπορική συμφωνία ΕΕ και Ινδίας / REUTERS / Altaf Hussain
Ναρέντρα Μόντι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα δίνουν τα χέρια
Ναρέντρα Μόντι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα δίνουν τα χέρια / REUTERS / Altaf Hussain
Μεγάλη εμπορική συμφωνία ΕΕ - Ινδίας
Μεγάλη εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας / REUTERS / Altaf Hussain

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνουν έτσι ένα μήνυμα συνεργασίας και ενότητας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακράς και πολύπλοκης διαπραγμάτευσης. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και γεμάτη αισιοδοξία για τις εμπορικές προοπτικές που ανοίγει η συμφωνία.

Η ένωση των σημαιών ΕΕ και Ινδίας στο φόντο των φωτογραφιών ενισχύει τον συμβολισμό της συμφωνίας

Σε μια άλλη ακόμη πανηγυρική κίνηση ο Ινδός πρωθυπουργός σηκώνει ψηλά τα χέρια του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τους τρεις τους να χαμογελούν πλατιά.

Πανηγυρικό το κλίμα για τη μεγάλη εμπορική συμφωνία ΕΕ - Ινδίας
Πανηγυρικό το κλίμα για τη μεγάλη εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας / REUTERS / Altaf Hussain


Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

ο Ναρέντρα Μόντι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ο Ινδός πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Κομισιόν / REUTERS / Adnan Abidi / File Photo

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

