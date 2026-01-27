Χαρές και πανηγύρια για την ιστορική εμπορική συμφωνία ΕΕ και Ινδίας – Παραδοσιακοί χοροί, χρώματα και μουσική

Ιδιαίτερα πανηγυρικό το κλίμα στην Ινδία με την υπογραφη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ – Ινδίας σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων. Παρά το ότι η Ινδία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, οι εξαγωγές της ΕΕ είναι σχετικά χαμηλές, κάτι που οφείλεται μεταξύ άλλων, στους πολύ υψηλούς δασμούς.

Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας που έχει χαρακτηριστεί «η μητέρα όλων των συμφωνιών», η ΕΕ βλέπει το άνοιγμα μιας σημαντικής αγοράς για το μέλλον μειώνει τους δασμούς και τον διοικητικό φόρτο, καθιστώντας τις συναλλαγές ευκολότερες, φθηνότερες και ταχύτερες. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία στηρίζουν ήδη 800.000 ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και η αύξηση των εξαγωγών μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία. Επιπλέον, η ενισχυμένη πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και άλλους βασικούς τομείς, θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Χαρές και πανηγύρια για το εμπόριο

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X βλέπουμε παραδοσιακούς ινδικούς χορούς, έντονα χρώματα, μουσική και χαμογελαστά πρόσωπα, σε ένα σκηνικό επίσημης υποδοχής. Χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές συμμετέχουν σε ένα τελετουργικό καλωσορίσματος, δίνοντας τον τόνο γιορτής και περηφάνιας.

Η Ινδία «ανοίγει την πόρτα» στην Ευρώπη με μουσική και χορό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας και τη νέα εποχή στις σχέσεις ΕΕ – Ινδίας.

Long live India.



Long live the friendship between Europe and India.



pic.twitter.com/oj62eMHkHW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2026

Η σπουδαιότητας της συμφωνίας και η ικανοποίηση της ΕΕ και της Ινδίας αποτυπώθηκαν και στον φακό του Reuters.

Στις φωτογραφίες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας ενώνουν συμβολικά τα χέρια τους, χαμογελώντας με ικανοποίηση.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνουν έτσι ένα μήνυμα συνεργασίας και ενότητας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακράς και πολύπλοκης διαπραγμάτευσης. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και γεμάτη αισιοδοξία για τις εμπορικές προοπτικές που ανοίγει η συμφωνία.

Η ένωση των σημαιών ΕΕ και Ινδίας στο φόντο των φωτογραφιών ενισχύει τον συμβολισμό της συμφωνίας

Σε μια άλλη ακόμη πανηγυρική κίνηση ο Ινδός πρωθυπουργός σηκώνει ψηλά τα χέρια του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τους τρεις τους να χαμογελούν πλατιά.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.