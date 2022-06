Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν νωρίς το πλατινένιο Ιωβηλαίο. Το ζευγάρι γύρισε στην Καλιφόρνια αφού έκανε μόνο μία δημόσια εμφάνιση στις εκδηλώσεις προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ, για τα 70 της χρόνια στον θρόνο.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έφυγαν για τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, μία ώρα πριν από την έναρξη της επιβλητικής παρέλασης στο πλαίσιο του πλατινένιου Ιωβηλαίου την Κυριακή (05.06.2022) στο Λονδίνο και δεν παρέστησαν στην εμφάνιση της Βασίλισσας Ελισάβετ στο μπαλκόνι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Prince Harry and Meghan Markle are seen arriving back in California on a private jet after leaving Britain for Queen's Platinum Jubilee https://t.co/ZUHGbt3god pic.twitter.com/JdeFe9tu1l