Χασάν Νασράλα: Μια χειραψία «πρόδωσε» τον αρχηγό της Χεζμπολάχ – Η ουσία που ανίχνευσε το Ισραήλ

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα από την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ παραδέχθηκε πως παρακολουθούσε σε «πραγματικό χρόνο» τις κινήσεις του Χασάν Νασράλα και αποφάσισε να χτυπήσει όταν είχε συγκεντρωθεί μαζί με άλλους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ στο κτίριο της Βηρυτού στο Λίβανο.

Μάλιστα δημοσιογράφος του Ισραήλ, που επικαλείται το δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας, AlHadath, αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ έφτασε στο καταφύγιο του Χασάν Νασράλα.

Συγκεκριμένα στο twitter γράφει χαρακτηριστικά: Άνδρας που συναντήθηκε με τον Νασράλα είχε λερωμένο χέρι με μια ουσία που το Ισραήλ μπορούσε να εντοπίσει.

Έτσι εξακρίβωσε ότι ο Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο.

🚨 The Saudi @AlHadath: A man who met with Hezbollah’s Nasrallah smeared his hand with a substance that Israel could track, and thats how Israel verified Nasrallah was at the bunker https://t.co/L7lMAb90fq