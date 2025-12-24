Χαβάη: Εντυπωσιακά πλάνα από το ηφαίστειο Κιλαουέα που εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων

Το Κιλαουέα, ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και σίγουρα το πιο εντυπωσιακό βρίσκεται στη Χαβάη και συνεχίζει να «βρυχάται» και να εκτοξεύει λάβα σε τεράστια ύψη, υπενθυμίζοντας σε όλους μας το μεγαλείο του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Την Τρίτη (23/12/2025) καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, εκτοξεύοντας καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Το «επεισόδιο 39», όπως καταχωρήθηκε στο αρχείο του USGS, κορύφωσε τη δραστηριότητά του σήμερα, μία ημέρα μετά, προσφέροντας για πολλές ώρες εντυπωσιακές εικόνες.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι από χθες έως σήμερα, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κυβικά λάβας.