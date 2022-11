Το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου, το Μάουνα Λόα στη Χαβάη, εξερράγη μετά από 40 χρόνια και οι Αρχές του νησιού έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό», λόγω της λάβας που εκτοξεύεται από τα έγκατά του. Αν και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγάλος για τους κατοίκους και τις βασικές υποδομές του νησιού.

Αν και η λάβα ρέει στη μία πλευρά του ηφαιστείου, η έκρηξη στο Μάουνα Λόα της Χαβάης δεν απειλεί τις παραπλήσιες κατοικημένες περιοχές, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ χθες (28.11.2022) το μεσημέρι, όμως σήμερα τόνισε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ραγδαία.

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η έκρηξη θα παραμείνει στη Βορειοανατολική Ζώνη Ρήγματος», ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο, ωστόσο το επίπεδο συναγερμού αναβαθμίστηκε στο «κόκκινο» από τις αρμόδιες Αρχές της Χαβάης.

«Ηφαιστειακό αέριο και πιθανώς λεπτή τέφρα και Pele’s Hair (σκέλη από γυαλί λάβας) μπορεί να μεταφερθούν από τον άνεμο», προειδοποιεί το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ και μεταδίδει το CNN ενώ ήδη είχαν αρχίσει οι τροποποιήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εκτόξευση λάβας από τα έγκατα του ηφαιστείου Μάουνα Λόα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, η τέφρα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε κτίρια και οχήματα αλλά και να μολύνει αποθέματα νερού και αποχετεύσεις ενώ είναι πιθανό να επηρεάσει και ανθρώπους αφού είναι ικανή να ερεθίσει μάτια και πνεύμονες.

Γεωλόγοι, ηφαιστειολόγοι και οι δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και παρατηρούν την έκρηξη του ηφαιστείου, με την αμερικανική ακτοφυλακή να πραγματοποιεί πτήσεις με στρατιωτικό αεροπλάνο C-130 πάνω από το ρήγμα του Μάουνα Λόα ώστε να εκτιμηθεί εγκαίρως η πορεία της λάβας και να ενημερωθούν οι κάτοικοι του Μεγάλου Νησιού.

