Χαβάη: «Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εκτοξεύει λάβα σε ύψος όσο είναι ο Πύργος του Άιφελ

Ξεκίνησε και πάλι να «βρυχάται» ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Το Κιλαουέα που βρίσκεται στη Χαβάη, ξεκίνησε να εκτοξεύσει λάβα σε ύψος που φτάνει τα 300 μέτρα.

Από τις 23 Δεκεμβρίου όπου έγινε η πρώτη έκρηξη στο ένα από τα ηφαίστεια της Χαβάης, η δραστηριότητα γύρω από το ηφαίστειο σταματά και ξεκινά σε διαστήματα που διαρκούν από 13 ώρες έως και 8 ημέρες.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι κάτοικοι και οι τουρίστες να δουν την Κυριακή (25.05.2025) σιντριβάνια λάβας να φτάνουν έως τα 300 μέτρα σε ύψος, που είναι 12 μέτρα λιγότερο από το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

The 23rd eruption phase of Kilauea is underway, with lava fountains shooting over 1,000 feet high and lava flows spreading across the floor of Halema’uma’u Crater. pic.twitter.com/Y4SpVbsIF8

Το Κιλαουέα είναι πολύ ενεργό από το 1983 και εκρήγνυται σχετικά συχνά.

Είναι ένα από τα 6 ενεργά ηφαίστεια που βρίσκονται στα νησιά της Χαβάης, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης το Μαούνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στον κόσμο.

This evening, Kilauea had its most powerful eruption since the current series began last December.



I debated whether to go see it. On the drive up, I almost turned around three times because it was raining. Even after entering the park, I came close to heading back. But in… pic.twitter.com/8u80Qsrp23