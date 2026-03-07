Κόσμος

Χέγκσεθ: «Δεν μας ανησυχούν» οι πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για πιθανούς στόχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth looks on ahead of a Medal of Honor ceremony at the White House in Washington, D.C., U.S., March 2, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
O Πιτ Χέγκσεθ / Reuters

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS χθες (06.03.2026) ότι δεν προκαλούν ανησυχία στον Λευκό Οίκο τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Χθες Παρασκευή (06.03.2026), η εφημερίδα Washington Post έγραψε, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Δεν μας ανησυχούν», είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» και θα προβληθεί από το CBS την Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνωρίζει ποιος μιλάει με ποιον» αφού «παρακολουθούμε τα πάντα», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αντιμετωπίζεται και μάλιστα σθεναρά», δήλωσε.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ να σχολιάζει πως «αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως». «Επιτυγχάνουμε τους στρατιωτικούς στόχους αυτής της επιχείρησης και αυτό θα συνεχιστεί», είπε σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Κόσμος
