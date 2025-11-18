Κόσμος

Χιλή: Πέντε τουρίστες σκοτώθηκαν σε χιονοθύελλα στην Παταγονία

Αλλοι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι
Χιόνι
REUTERS/Denis Balibouse

Πέντε τουρίστες σκοτώθηκαν όταν χιονοθύελλα έπληξε το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε στην Χιλή, στην περιοχή της Παταγονίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας στην περιφέρεια Μαγκαγιάνες στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Ρουίς, ανακοίνωσε πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοθύελλα: δύο Μεξικανοί, δύο Γερμανοί και μια Βρετανίδα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι.

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, όταν χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χλμ/ώρα – ανάλογες ενός ισχυρού κυκλώνα.

Το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε βρίσκεται στο νότιο άκρο της Χιλής, σε απόσταση περίπου 2.800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

