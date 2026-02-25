Κόσμος

Χήνες εισέβαλαν σε πισίνα κατά τη διάρκεια σχολικών αγώνων κολύμβησης στο Κέιπ Τάουν

Μαθητές και προπονητές σχολίασαν με χιούμορ το συμβάν, το οποίο προσέθεσε μια απρόσμενη, αλλά αστεία νότα στο κολυμβητικό γκαλά
Χήνες - Κολυμβητικοί αγώνες
Πηγή φωτό: KameraOne English

Ένα σχολικό κολυμβητικό γκαλά στο Κέιπ Τάουν μετατράπηκε σε απρόσμενο θέαμα όταν ένα ζευγάρι χηνών αποφάσισε να αρνηθεί να εγκαταλείψει την πισίνα.

Το περιστατικό σύμφωνα με το MSN σημειώθηκε στις 18/02/2026, κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, όταν οι χήνες άρχισαν να κολυμπούν μέσα στις διαδρομές, διακόπτοντας προσωρινά τους αγώνες και προκαλώντας γέλια και έκπληξη στους μαθητές και θεατές.

Οι διοργανωτές προέβησαν σε σύντομη διακοπή για να απομακρύνουν τις χήνες με ασφάλεια και να συνεχιστούν οι κούρσες.

Πολλά από τα στιγμιότυπα καταγράφηκαν σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαθητές και οι προπονητές σχολίασαν με χιούμορ το συμβάν, το οποίο προσέθεσε μια απρόσμενη, αλλά αστεία νότα στην ημέρα.

Κόσμος
