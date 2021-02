Χονγκ Κονγκ: Νέα τιμή-ρεκόρ για διαμέρισμα – 156.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (pic)

Μπορεί το Χονγκ Κονγκ να βιώνει τη χειρότερη ύφεσή του εδώ και πολλά χρόνια, η αγορά ακινήτων του, ωστόσο, συνεχίζει να ευημερεί. Ένα νεόδμητο διαμέρισμα, επιφάνειας 313 τετραγωνικών μέτρων μόλις πουλήθηκε εκεί έναντι 49 εκατ. ευρώ, δηλαδή στην τιμή-ρεκόρ των 156.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αυτό το διαμέρισμα των πέντε δωματίων που βρίσκεται στη Μιντ-Λέβελς, μια δημοφιλή συνοικία στο νησί του Χονγκ Κονγκ, αγοράστηκε σύμφωνα με το μητρώο συναλλαγών έναντι 459,4 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ, που από μόνο του δεν αποτελεί τιμή ρεκόρ για ένα ακίνητο.

Ωστόσο, η τιμή του ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πρωτοφανής, και αποτυπώνει για άλλη μια φορά το οικονομικό χάσμα στην πρώην βρετανική αποικία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο που πλήρωσε ο αγοραστής, ο οποίος δεν κατονομάζεται, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2017.

Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ, έχοντας ήδη δεχθεί πλήγμα από μήνες διαδηλώσεων το 2019, υπέστη τον αντίκτυπο της πανδημίας του κλεισίματος των συνόρων. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ημιαυτόνομης κινεζικής περιοχής συρρικνώθηκε κατά 6,1% το 2020, που αποτελεί ρεκόρ, ενώ το ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 6,6%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 16 χρόνια.

