Χονγκ Κονγκ: Στους 128 οι νεκροί από την φωτιά στις πολυκατοικίες – 79 τραυματίες, 200 αγνοούμενοι

Συνολικά 128 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, την περασμένη Τετάρτη (25.11.2025). Πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης.

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες. Μέσα στους νεκρούς είναι και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Άλλοι 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες, ενώ 200 είναι οι αγνοούμενοι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.