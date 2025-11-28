Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Στους 128 οι νεκροί από την φωτιά στις πολυκατοικίες – 79 τραυματίες, 200 αγνοούμενοι

Ανάμεσα στους νεκρούς και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς - Τερματίστηκε η επιχείρηση κατάσβεσης
Πολυκατοικίες
REUTERS/Tyrone Siu

Συνολικά 128 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, την περασμένη Τετάρτη (25.11.2025). Πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης.

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε συγκρότημα πολυκατοικιών η οποία μαινόταν για σχεδόν τρεις ημέρες. Μέσα στους νεκρούς είναι και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Άλλοι 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες, ενώ 200 είναι οι αγνοούμενοι.

Φωτιά
REUTERS/Tyrone Siu
Φωτιά
REUTERS/Tyrone Siu

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Φωτιά
striking_biking via Threads/via REUTERS

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Φωτιά
REUTERS/Maxim Shemetov
Άνθρωποι
Σε γήπεδα και χώρους του δήμου μένουν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών / REUTERS/Maxim Shemetov

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
78
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πάπας Λέων: «Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ»
«Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως να τις βοηθήσει να πλησιάσουν μία λύση με δικαιοσύνη για όλους» λέει ο πάπας
Πάπας Λέων ΙΔ'
Newsit logo
Newsit logo