Χονγκ Κονγκ: Συνεχίζεται ο εφιάλτης από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες – 83 οι νεκροί, 76 τραυματίες και εκατοντάδες ακόμα αγνοούμενοι

Περνάει η ώρα, αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες στην αδιανόητη τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες ώρες, την τεράστια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε συγκρότημα με ουρανοξύστες στο βόρειο προάστιο Tai Po. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 83 και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, με εκατοντάδες να παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Κίνα έχει έρθει αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών και ο κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις στο Χονγκ Κόνγκ. 83 νεκροί, 76 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από την πυρκαγιά κάνουν αυτό τον εφιάλτη πραγματικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρτυρίες ανθρώπων συγκλονίζουν και κάνουν αυτή την τραγωδία, σε μία χώρα που δεν βλέπουμε συνήθως τέτοια γεγονότα, να γεννάει όλο και περισσότερα ερωτήματα.

Μία κάτοικος ενός από τους ουρανοξύστες δήλωσε στο BBC ανησυχούσε εδώ και μήνες για την κατάσταση των κτηρίων, καθώς συχνά μύριζε καμμένο και άκουγε δυνατούς θορύβους μετά την έναρξη των εργασιών συντήρησης πέρυσι. Τώρα που όλα τα μέλη της οικογένειάς της είναι ασφαλή, αυτό που την ανησυχεί περισσότερο είναι τα υπάρχοντά της στο σπίτι.

Μάλιστα αυτές τις ώρες εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν τα θύματα της πυρκαγιάς δίνοντας τους είδη πρώτης ανάγκης και στέγη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες του BBC ενημερώνουν ότι θα παρασχεθούν 1.800 κατοικίες για να υποστηριχθούν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι, παράλληλα με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης. Π

Τη δεύτερη νύχτα μετά την πυρκαγιά, δεκάδες πληγέντες φιλοξενούνται σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο, με πολλούς εξ αυτών να λένε πως τα επίσημα καταφύγια θα έπρεπε να προσφερθούν σε εκείνους με τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο πάπας Λέων προσεύχεται για τους διασώστες και τους αγνοούμενους

Το Βατικανό επίσης έστειλε τηλεγράφημα στον επίσκοπο του Χονγκ Κονγκ εκ μέρους του Πάπα Λέοντα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο ταξίδι του στην Τουρκία, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της πυρκαγιάς.

Σε ένα τηλεγράφημα στον επίσκοπο του Χονγκ Κονγκ, καρδινάλιο Στέφεν Τσόου Σάου-γιαν, ο πάπας Λέων έστειλε την «πνευματική αλληλεγγύη του σε όλους όσοι υποφέρουν από τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής, ιδίως τους τραυματίες και τις οικογένειες που θρηνούν».

Το συγκρότημα Wang Fuk Court

Το μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες λέγεται Wang Fuk Court. Αποτελείται από 8 ουρανοξύστες, ύψους 31 ορόφων ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι επτά από αυτούς επλήγησαν από τη φωτιά, μόλις ένας από τους 8, δεν επηρεάστηκε. Οι πύργοι, που χτίστηκαν το 1983, βρίσκονταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Συνολικά, το συγκρότημα έχει 1.984 διαμερίσματα και στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Τα αίτια της τραγωδίας

Τα ακριβή αίτια μάλιστα της πυρκαγιάς είναι ακόμα άγνωστα με αυτή να χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια. Το μόνο στοιχείο που έχει η αστυνομία είναι κάποιες «ύποπτες αφρώδεις σανίδες» που δεν συμμορφώνονται με τα σχέδια των κτηρίων. Στην εξάπλωση της πυρκαγιάς πιθανότατα συνέβαλε και η χρήση μπαμπού για «σκαλωσιές».

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί ποινική έρευνα από την αστυνομία.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες θα εισέλθουν στον τόπο του συμβάντος για να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τα βίντεο από τις κάμερες CCTV της γύρω περιοχής, προσθέτει.