Χονγκ Κονγκ: Τους 146 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωτιά σε πολυκατοικίες – Άγνωστο πως ξέσπασε η πύρινη κόλαση

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα από το το δίχτυ, των πάνελ από αφρό και του μπαμπού που χρησιμοποιείται αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές
Φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ
Οι ουρανοξύστες που κάηκαν στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Maxim Shemetov

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός της αδιανόητης τραγωδίας, που έχει βυθίσει στο πένθος το Χονγκ Κονγκ, από τη φονική φωτιά που τύλιξε συγκρότημα πολυκατοικιών με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να αγνοούνται.

Οι αστυνομικές αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα (30.11.2025) ότι έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί τουλάχιστον 146 νεκροί από την μοιραία φωτιά που ξέσπασε στις πολυκατοικίες της περιοχής Τάι Πο.

Μάλιστα, οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο απολογισμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ ΚονγκΤα κτίρια που κάηκαν / REUTERS / Maxim Shemetov

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ ΚονγκΟι διασώστες στα συντρίμμια των πολυκατοικιών / REUTERS / Tyrone Siu

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.2025), για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ ΚονγκΧαρτάκια και σημειώσεις με ευχές για τους πληγέντες της καταστροφής / REUTERS / Tyrone Siu

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Φωτιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ ΚονγκΟι ουρανοξύστες που κάηκαν / REUTERS / Maxim Shemetov

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.

