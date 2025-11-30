Χονγκ Κονγκ: Τους 146 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωτιά σε πολυκατοικίες – Άγνωστο πως ξέσπασε η πύρινη κόλαση

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός της αδιανόητης τραγωδίας, που έχει βυθίσει στο πένθος το Χονγκ Κονγκ, από τη φονική φωτιά που τύλιξε συγκρότημα πολυκατοικιών με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να αγνοούνται.

Οι αστυνομικές αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα (30.11.2025) ότι έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί τουλάχιστον 146 νεκροί από την μοιραία φωτιά που ξέσπασε στις πολυκατοικίες της περιοχής Τάι Πο.

Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.#hongkong #hongkongfire #FireStorm #HongKongers pic.twitter.com/njZxB4zswF — ɳ เ ร ɦ α (@itsnisha03) November 26, 2025

Μάλιστα, οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο απολογισμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Τα κτίρια που κάηκαν / REUTERS / Maxim Shemetov

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Οι διασώστες στα συντρίμμια των πολυκατοικιών / REUTERS / Tyrone Siu

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.2025), για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Χαρτάκια και σημειώσεις με ευχές για τους πληγέντες της καταστροφής / REUTERS / Tyrone Siu

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Οι ουρανοξύστες που κάηκαν / REUTERS / Maxim Shemetov

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.