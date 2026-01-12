Χρυσές Σφαίρες 2026: Στιγμές πανικού κατά την διάρκεια απονομής των βραβείων – Ξέσπασε φωτιά στην αίθουσα Τύπου

Αναστάτωση προκάλεσε ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη στην αίθουσα Τύπου κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες 2026, όταν ξέσπασε φωτιά την ώρα που οι σταρ βρίσκονταν στη σκηνή.

Η φωτιά ξέσπασε στα παρασκήνια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών και δίπλα στο τραπέζι με τους καφέδες και σνακ, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη σκηνή του Beverly Hilton στο Λος Άντζελες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Κρις Γκάρντνερ, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του press room, όταν μέλος του catering φέρεται να χτύπησε κατά λάθος ένα αναμμένο sterno, είδος κονσερβοποιημένου καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των φαγητών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στα social media, το χαλί τυλίχθηκε στις φλόγες «για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», ενώ καπνός άρχισε να ανεβαίνει γύρω από τις κουρτίνες του χώρου. Ευτυχώς, η φωτιά έσβησε άμεσα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι A-listers ανέβαιναν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η ζωντανή μετάδοση της τελετής. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν καπνό να βγαίνει από το πάτωμα και τους υπαλλήλους του catering να τρέχουν πανικόβλητοι για να περιορίσουν την φωτιά.