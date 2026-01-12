Κόσμος

Χρυσές Σφαίρες 2026: Στιγμές πανικού κατά την διάρκεια απονομής των βραβείων – Ξέσπασε φωτιά στην αίθουσα Τύπου

Χαλί τυλίχθηκε στις φλόγες «για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», ενώ καπνός άρχισε να ανεβαίνει γύρω από τις κουρτίνες του χώρου
χρυσές σφαίρες
Η στιγμή που οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά

Αναστάτωση προκάλεσε ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη στην αίθουσα Τύπου κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες 2026, όταν ξέσπασε φωτιά την ώρα που οι σταρ βρίσκονταν στη σκηνή.

Η φωτιά ξέσπασε στα παρασκήνια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών και δίπλα στο τραπέζι με τους καφέδες και σνακ, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη σκηνή του Beverly Hilton στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Κρις Γκάρντνερ, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του press room, όταν μέλος του catering φέρεται να χτύπησε κατά λάθος ένα αναμμένο sterno, είδος κονσερβοποιημένου καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των φαγητών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στα social media, το χαλί τυλίχθηκε στις φλόγες «για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», ενώ καπνός άρχισε να ανεβαίνει γύρω από τις κουρτίνες του χώρου. Ευτυχώς, η φωτιά έσβησε άμεσα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι A-listers ανέβαιναν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η ζωντανή μετάδοση της τελετής. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν καπνό να βγαίνει από το πάτωμα και τους υπαλλήλους του catering να τρέχουν πανικόβλητοι για να περιορίσουν την φωτιά.

Κόσμος
