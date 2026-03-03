Κόσμος

Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, εκρήξεις και φωτιά στο κτίριο

Η πρεσβεία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ως ιρανικά drones, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα
Στις φλόγες η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας
Στις φλόγες η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας / πηγή φωτογραφίας Χ

Φωτιά ξέσπασε στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία στο Ριάντ μετά από έκρηξη στο κτίριο που δέχτηκε επίθεση γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης (03.03.2026).

Δύο πηγές ενημέρωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CNN ότι η πρεσβεία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ως  ιρανικά drones, ενώ διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ριάντ ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας και των κατοίκων της περιοχής.

 

Την ίδια ώρα η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, συνιστώντας σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών μέχρι νεωτέρας.

 

Αναμένονται περαιτέρω ενημερώσεις, καθώς οι σαουδαραβικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Κόσμος
