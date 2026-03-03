Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, εκρήξεις και φωτιά στο κτίριο

Φωτιά ξέσπασε στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία στο Ριάντ μετά από έκρηξη στο κτίριο που δέχτηκε επίθεση γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης (03.03.2026).

Δύο πηγές ενημέρωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CNN ότι η πρεσβεία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ως ιρανικά drones, ενώ διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ριάντ ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας και των κατοίκων της περιοχής.

BREAKING: EXPLOSIONS REPORTED AT THE US EMBASSY IN RIYADH, SAUDI ARABIA – Reuters



UNKNOWN CASUALTIES



Pray for our embassy staff and the Marines who guard our embassies pic.twitter.com/sL9lIk4b04 — Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Την ίδια ώρα η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, συνιστώντας σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών μέχρι νεωτέρας.

Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Αναμένονται περαιτέρω ενημερώσεις, καθώς οι σαουδαραβικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα.