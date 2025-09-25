Υεμένη: 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα κατά των Χούθι στη Σαναά

Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από τα πλήγματα του Ισραήλ στην Υεμένη με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι να κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 142 τραυματίες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη μετά την ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα στο ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ, με drones.

Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα Πέμπτη 25.09.2025 στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας των Χούθι, Ανίς Αλασμπάχι, να γράφει στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός «αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες», ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με «πηγή μέσα στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, η ισραηλινή επίθεση στη Σαναά είχε στόχο ένα από τα σωφρονιστικά καταστήματα που έχουν αρκετούς φυλακισμένους και κρατούμενους», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, αφότου οι αρχές των Χούθι ανέφεραν έναν αρχικό απολογισμό δύο νεκρών και 48 τραυματιών στην ισραηλινή επιδρομή.

Το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι ανακοίνωσε ότι η επίθεση από το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις και κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.

Οι επιδρομές, τις οποίες επιβεβαίωσε το Ισραήλ, διεξήχθησαν την επομένη της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα ήταν μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την πολεμική αεροπορία του.

«Εξαπολύσαμε ισχυρό πλήγμα εναντίον πολλών τρομοκρατικών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.