Κόσμος

Υεμένη: Δέκα νεκροί και 100 τραυματίες μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων μεγάρου της προεδρίας και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος»
Συντρίμμια μετά από ισραηλινή επίθεση στη Σανάα
Συντρίμμια μετά από ισραηλινή επίθεση στη Σανάα / REUTERS/Stringer

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον εγκαταστάσεων ελεγχόμενων από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, την Κυριακή (24.08.2025) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι.

Κατά νεότερο απολογισμό, εκτός στους 100 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση των Χούθι. Στελέχη τους μάλιστα, ανέφεραν πως οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσε το Ισραήλ, έβαλαν στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην Σανάα, πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, ανακοίνωσε μέσω X νέο απολογισμό που έκανε λόγο για «10 νεκρούς και 96 τραυματίες στη σιωνιστική επίθεση».

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς και 86 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων μεγάρου της προεδρίας και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον της επικράτειας

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Μια πυρόσφαιρα αναδύεται από το σημείο όπου σημειώθηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Σαναά
Μια πυρόσφαιρα αναδύεται από το σημείο όπου σημειώθηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Σαναά / REUTERS/Stringer

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ: Πρόκειται για την πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια
Οι κατηγορίες για απάτη σχετικά με στεγαστικά δάνεια - Η απομάκρυνση της Λίζας Κουκ θα έδινε την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει έναν πρόεδρο της επιλογής του
Η Λίζα Κουκ
Η «ανύπαρκτη» σχέση της Ζιζελ Πελικό με την κόρη της μετά την υπόθεση βιασμού - «Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»
Όπως γράφει η Νταριάν στο βιβλίο της, η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει την ίδια του την κόρη, λέγοντάς της: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο»
Η κόρη της Gisele Pelicot, Caroline Darian 1
Newsit logo
Newsit logo