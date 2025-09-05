Κόσμος

Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και έστελνε τα «ροζ» βίντεο στους φίλους του

Ο 14χρονης καλούσε τους φίλους του να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Συνολικά βρέθηκαν 9 «αμαρτωλά» βίντεο - Η ανήλικη κατέθεσε πως η πράξη ήταν συναινετική
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Μία υπόθεση αιμομιξίας που προκαλεί αηδία και οργή, ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες οι αρχές στην Κύπρο. Ένας 14χρονος αποδείχθηκε πως έκανε σεξ με μία από τις μικρότερες δίδυμες αδελφές του, στο σπίτι του παππούς τους, και τραβούσε σε βίντεο την ερωτική πράξη. Μάλιστα, αποδείχθηκε πως έστελνε αυτά τα βίντεο στους φίλους του οι οποίοι τα κράταγαν στο κινητό τους.

Η απίστευτη υπόθεση αιμομιξίας αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο όταν η διοίκηση Γυμνασίου σε επαρχία της Κύπρου, ειδοποίησε την αστυνομία πως ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο που έδειχνε τον 14χρονο συμμαθητή του να κάνει σεξ με την αδελφή του. Όταν ο μαθητής με το επίμαχο βίντεο ρωτήθηκε για το τι συνέβαινε, τότε αποκάλυψε πως βρήκε το βίντεο σε ομαδική συνομιλία στο Instagram.

Δύο ακόμη μαθητές αποκάλυψαν στις αρχές πως είχαν δει το βίντεο στη συγκεκριμένη συνομιλία.

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα είχαν τραβηχτεί από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού αλλά διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλά του χεριού του.

Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη ενώ διακρίνεται και ο χώρος στον οποίο έκαναν σεξ τα 2 αδέλφια αλλά και έπιπλα.

Μάλιστα, ο 14χρονος φέρεται πως καλούσε τους φίλους του να κάνουν σεξ με την αδελφή του.

Μετά την αποκάλυψη της ιστορίας, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς των 2 αδελφών. Ο 14χρονος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση στην ανήλικη. Από την εξέταση αποδείχθηκε πως υπάρχει παλαιά ρήξη του παρθενικού υμένα, σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα.

Η ανήλικη ωστόσο καταθέτοντας στην αστυνομία ανέφερε πως δεν κακοποιήθηκε και ήταν συναινετική η σεξουαλική πράξη.

Οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των 2 ανηλίκων, στο οποίο πήγαιναν για να κάνουν σεξ οι ανήλικοι, όταν εργάζονταν οι γονείς τους.

Ο παππούς και ο ανήλικος, μέσω των γονιών του, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να τους επιτραπεί να προσβάλουν το ένταλμα.

Πληροφορίες από cyprustimes.com

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κλίμα: Οι πυρκαγιές υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, προειδοποιεί για τον παγκόσμιο αντίκτυπο των δασικών πυρκαγιών που παράγουν ένα τοξικό μείγμα ρύπων, απειλώντας την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων πολύ πέρα από τις πληγείσες περιοχές
Καπνός στη Χίο
Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν - Μεγάλος απών ο Έλον Μασκ
«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί: «Κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο»
Από το Βλαδιβοστόκ, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα θεωρείται νόμιμος στόχος για τον ρωσικό στρατό – Παράλληλα κάλεσε τον Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν 2
Δυο ισχυροί μετασεισμοί στο Αφγανιστάν μετά τα φονικά Ρίχτερ με τους 2.205 νεκρούς - Ανησυχία για περισσότερα θύματα
Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών λόγω του συνωστισμού που επικρατεί στους πρόχειρους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για τους σεισμοπαθείς
Σεισμός στο Αφγανιστάν
Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ και ο Πούτιν στην ίδια γραμμή για την Ουκρανία – Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειες ειρήνης
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφωνούν να δείξουν την Ευρώπη ως υπεύθυνη για το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουκρανία– Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου την Ευρώπη ότι σαμποτάρει κάθε λύση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo