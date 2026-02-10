Υπόθεση Επστάιν: 56χρονη Σουηδέζα αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία του διαβόητου παιδόφιλου – «Με βίασε σε πισίνα»

Μήνυση κατέθεσε μία Σουηδέζα ηλικίας 56 ετών, η οποία λέει πως αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία του αυτόχειρα χρηματιστή και προαγωγού, Τζέφρι Επστάιν. Την είδηση της καταγγελίας για βιασμό μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Τρίτη (10.02.2026) επικαλούμενο μία πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Η 56χρονη γυναίκα από τη Σουηδία υποστήριξε ότι αναγνώρισε, σε μία φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα δημοσιοποιημένα έγγραφα του καταδικασμένου παιδόφιλου, Τζέφρι Επστάιν, έναν άνδρα τον οποίο κατηγορεί για βιασμό της τη δεκαετία του 1990.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έμπα Κάρλσον κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ., τον οποίο γνώρισε στη Σουηδία, πως την πήγε πρώτα στο Μονακό κατόπιν στη Γαλλία, υποσχόμενός της μία καριέρα μοντέλου, σύμφωνα με αυτή τη μήνυση, που περιήλθε στη γνώση του AFP και κατατέθηκε στην εισαγγελία του Παρισιού.

Τον κατηγορεί πως στη συνέχεια τη βίασε στην πισίνα μίας έπαυλης στις Κάννες (νότια), προτού την οδηγήσει ενώπιον του Ζεράλ Μαρί, ενός πρώην διευθυντή του πρακτορείου μοντέλων «Elite».

Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει μήνυση για βιασμό το 2020 σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, μια υπόθεση που τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής. Όμως, δεν είχε στραφεί νομικά κατά του Ντάνιελ Σ., διότι δεν γνώριζε την ταυτότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, επιβεβαίωσε πως τον αναγνώρισε σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης Επστάιν. Ο σύντροφός της, που είχε γνωρίσει τον Ντάνιελ Σ., δήλωσε πως επίσης τον αναγνωρίζει.

Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Τζέφρι Επστάιν, τις οποίες δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και περιήλθαν στη γνώση του AFP.

«Η κυρία Κάρλσον ελπίζει πως η εισαγγελία του Παρισιού θα ασχοληθεί με τη μήνυσή της προκειμένου να καταστεί δυνατή μία έρευνα για πράξεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων, με στόχο να αναλυθεί ο τρόπος δράσης του Ντάνιελ Σ., να καθοριστεί εάν αυτές οι πράξεις έχουν επαναληφθεί, να αποκαλυφθούν οι δραστηριότητες της οργάνωσης και εάν είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν πιθανά θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν ακόμη παραγραφεί», δήλωσε η δικηγόρος της Αν Κλερ Λεζέν, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.