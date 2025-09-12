Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκπληκτος για την καταδίκη του – «Είναι καλός άνθρωπος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αγανάκτησή του την Πέμπτη (11.09.2025) μετά την ιστορική απόφαση του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να καταδικάσει τον πρώην αρχηγό του κράτους Ζαΐρ Μπολσονάρο σε πολυετή κάθειρξη για τον ρόλο του σε απόπειρα πραξικοπήματος.

«Με εκπλήσσει πολύ ότι μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που προσπάθησαν να κάνουν και στη δική μου περίπτωση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, συγκρίνοντας την κατάσταση του Ζαΐρ Μπολσονάρο με τις δικές του δικαστικές περιπέτειες στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, που είχε πάντα στενή σχέση με τον Μπολσονάρο, υπενθύμισε ότι τον είχε γνωρίσει «όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας» και τον χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο». Είχε μάλιστα καταγγείλει αρκετές φορές στο παρελθόν αυτό που θεωρούσε «πραγματικό κυνήγι μαγισσών» εναντίον του συμμάχου του στη Λατινική Αμερική.

Στοχευμένες κυρώσεις κατά της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης

Μετά την απόφαση, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοφανείς κυρώσεις εναντίον της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης. Η Ουάσιγκτον επέβαλε νέους τελωνειακούς δασμούς σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα, ποινικά μέτρα κατά του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντε Μοράες, που είχε την επίβλεψη της υπόθεσης, καθώς και περιορισμούς βίζας σε άλλα μέλη του δικαστηρίου. Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν σαφή κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη σκληρή γραμμή. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για «πολιτικές διώξεις» και χαρακτήρισε την καταδίκη «άδικη». «Θα υπάρξει η κατάλληλη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», προειδοποίησε ο Ρούμπιο, υποσχόμενος πρόσθετα μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil’s supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Μια ιδεολογική συμμαχία σε δοκιμασία

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, πρώην ακροδεξιός πρόεδρος και δηλωμένος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει κεντρική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς στη Βραζιλία. Η καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος αποτελεί πολιτικό ορόσημο για τη χώρα. Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει την απόφαση αυτή ως επίθεση εναντίον ενός στρατηγικού συμμάχου.

Ακόμη και πριν από την ετυμηγορία, η κυβέρνηση Τραμπ είχε πολλαπλασιάσει τα σήματα στήριξης προς τον Μπολσονάρο, προσπαθώντας να επηρεάσει την Μπραζίλια μέσω οικονομικών και διπλωματικών μοχλών. Σήμερα, αυτή η ιδεολογική και πολιτική εγγύτητα μεταξύ των δύο ανδρών φέρνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας σε ένα επίπεδο έντασης σπάνιας κλίμακας.

Ο Τραμπ, που είχε αναδείξει τον Μπολσονάρο σε βασικό εταίρο της διεθνούς στρατηγικής του, δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τον σύμμαχό του να καταρρεύσει μόνος του. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν αυτή η αμερικανική παρέμβαση θα οξύνει ακόμη περισσότερο τη ρήξη ανάμεσα στα βραζιλιάνικα θεσμικά όργανα και την αμερικανική προεδρία.