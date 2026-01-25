Ζελένσκι: 100% έτοιμο το έγγραφο των εγγυήσεων Τραμπ για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (25.01.2026). Το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Το έγγραφο των ΗΠΑ, το οποίο αναφέρεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο και το Κίεβο αναμένει να μάθει πότε και πού θα το υπογράψει, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

«Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μία διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν δέχεται την εκεχειρία.