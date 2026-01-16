Κόσμος

Ζελένσκι: Αν πετύχουμε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία την υπογράφουμε την επόμενη εβδομάδα

«Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν διάρκεια μεγαλυτερη από την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Petros Karadjias / Pool via REUTERS / File Photo

Κατηγορηματικός ήταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σημερινές (16.01.2026) δηλώσεις του για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Τσέχο ηγέτη, Πετρ Παβέλ.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως αν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία, τότε είναι διατεθειμένος να την υπογράψει την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιηθεί νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας αλλά και με ένα πακέτο που θα αφορά την ανοικοδόμηση της χώρας, με έμφαση στον οικονομικό τομέα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του εξακολουθεί να χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε αιχμές για την στάση της Μόσχας.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αυτή έχει την ευθύνη που καθυστερεί η ειρηνευτική διαδικασία και διευκρίνισε ότι τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται η διπλωματία.

Ακόμα, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας: «Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε πολλά συστήματα αεράμυνας χωρίες πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, γιατί από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζελένσκι:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο αύριο, και θα θέλαμε να το κάνουμε ακόμη και σήμερα. Και καταλαβαίνουμε ότι η αναβολή για τον τερματισμό του πολέμου είναι με το μέρος της Ρωσίας. Εδώ είναι το απλούστερο παράδειγμα.

Στα τέλη του περασμένου έτους υπήρξαν συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, χιλίων ανθρώπων. Η Ρωσία καθυστερεί όλες τις διαδικασίες, ξεκινώντας από τον ανθρωπιστικό τομέα. Ανέβαλαν την ανταλλαγή 1.000 ατόμων.

Τους προτείναμε να ανταλλάξουμε τουλάχιστον πεντακόσια. Ανέβαλαν. Τους προτείναμε να ανταλλάξουμε όλους προς όλους. Ανέβαλαν. Λοιπόν, ποιος αναβάλλει;  Ποιος δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;

Δεν είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα πίεσης. Πίεση στη Ρωσία είναι αυτό που χρειάζεται για να τελειώσουν όλα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
134
118
109
91
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
NYT: Ο επικεφαλής της CIA συζήτησε με την πρόεδρο της Βενεζουέλας με στόχο μια «βελτιωμένη λειτουργική σχέση» με τις ΗΠΑ
Συζήτησαν για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους των ΗΠΑ, ειδικα για διακινητές ναρκωτικών» λένε οι New York Times
Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ
Η Γερμανία υποστηρίζει ότι η στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία γίνεται εξαιτίας των «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διασφάλιση της ασφάλειας της Γροιλανδίας ισοδυναμεί με «αφαίρεση» από τον Αμερικανό πρόεδρο «του βασικού του επιχειρήματος», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους
γροιλανδία
Newsit logo
Newsit logo