Ζελένσκι: Αν πετύχουμε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία την υπογράφουμε την επόμενη εβδομάδα

Κατηγορηματικός ήταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σημερινές (16.01.2026) δηλώσεις του για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Τσέχο ηγέτη, Πετρ Παβέλ.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως αν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία, τότε είναι διατεθειμένος να την υπογράψει την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιηθεί νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας αλλά και με ένα πακέτο που θα αφορά την ανοικοδόμηση της χώρας, με έμφαση στον οικονομικό τομέα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του εξακολουθεί να χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε αιχμές για την στάση της Μόσχας.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αυτή έχει την ευθύνη που καθυστερεί η ειρηνευτική διαδικασία και διευκρίνισε ότι τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται η διπλωματία.

Ακόμα, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας: «Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε πολλά συστήματα αεράμυνας χωρίες πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, γιατί από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζελένσκι:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο αύριο, και θα θέλαμε να το κάνουμε ακόμη και σήμερα. Και καταλαβαίνουμε ότι η αναβολή για τον τερματισμό του πολέμου είναι με το μέρος της Ρωσίας. Εδώ είναι το απλούστερο παράδειγμα.

Στα τέλη του περασμένου έτους υπήρξαν συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, χιλίων ανθρώπων. Η Ρωσία καθυστερεί όλες τις διαδικασίες, ξεκινώντας από τον ανθρωπιστικό τομέα. Ανέβαλαν την ανταλλαγή 1.000 ατόμων.

Τους προτείναμε να ανταλλάξουμε τουλάχιστον πεντακόσια. Ανέβαλαν. Τους προτείναμε να ανταλλάξουμε όλους προς όλους. Ανέβαλαν. Λοιπόν, ποιος αναβάλλει; Ποιος δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;

Δεν είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα πίεσης. Πίεση στη Ρωσία είναι αυτό που χρειάζεται για να τελειώσουν όλα».