Ζελένσκι: «Αν τολμάς, έλα στο Κίεβο», το μήνυμα του στον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι παραμένει ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης σε επίπεδο κορυφής, απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο αυτή να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Petros Karadjias / Pool via REUTERS

Τις επιφυλάξεις του εκφράζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αναστολή των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία και καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν αν τολμά να επισκεφθεί το Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθετήθηκε μετά τις πληροφορίες που τον θέλουν να έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι παραμένει ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης σε επίπεδο κορυφής, απέκλεισε ωστόσο κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτή να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το «αδύνατο».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν προτίθεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Λευκορωσία, χώρα που διατηρεί στενούς πολιτικούς και στρατηγικούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο όπως να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε.

«Μπορώ εξίσου καλά να τον καλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», δήλωσε.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους».

