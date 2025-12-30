Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε εδάφη όπου ζουν 300.000 άνθρωποι»

Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι το Κίεβο δεν μπορεί να παραιτηθεί από ουκρανικά εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία

«Το ζήτημα των εδαφών δεν μπορεί να επιλυθεί αυθαίρετα ούτε από τον πρόεδρο, ούτε από το κοινοβούλιο, ούτε μέσω ενός απλού δημοψηφίσματος. Η παραχώρηση εδαφών δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι στις επίμαχες περιοχές ζουν περίπου 300.000 πολίτες. «Δεν μπορούμε απλώς να αποσυρθούμε από τα εδάφη μας… Δεν πρόκειται μόνο για τον νόμο, ο στρατός μας είναι επίσης εκεί. 300.000 άνθρωποι ζουν εκεί… 100.000 έχουν τραυματιστεί, δεκάδες έχουν σκοτωθεί», είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Fox News υπογράμμισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα παραβίαζε το ουκρανικό νομικό πλαίσιο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το Κίεβο έχει καταθέσει έναν «ρεαλιστικό συμβιβασμό» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, τυχόν υποχώρηση της Ουκρανίας κατά μερικά χιλιόμετρα θα πρέπει να συνοδευτεί από αντίστοιχη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ενώ η τελική απόφαση για την οικονομική ζώνη θα μπορούσε να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό περίπου 90%, με τις βασικές εκκρεμότητες να εντοπίζονται σε δύο σημεία, κυρίως στο εδαφικό. Όπως ανέφερε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις Ουκρανίας και Ρωσίας καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τις θέσεις και των δύο πλευρών και προσπαθούν να καταλήξουν σε έναν βιώσιμο συμβιβασμό. Όπως ανέφερε, Ουάσιγκτον και Κίεβο έχουν συζητήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ουκρανικό λαό θα αποτελούσε σημαντική πολιτική επιτυχία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες προχωρούν υπό τη δική του καθοδήγηση.

«Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά μόνο ειρήνη», είπε, «Πρέπει να βρούμε τον πραγματικό δρόμο προς την ειρήνη, ο οποίος είναι αποδεκτός για το ουκρανικό έθνος… Σε κάθε περίπτωση, θα είναι η συνέχιση του πολέμου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι δηλώσεις της Μόσχας σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης δεν είναι αξιόπιστες, τονίζοντας ότι το Κίεβο θα αποφασίσει πώς θα γίνει η ανοικοδόμηση χρησιμοποιώντας τυχόν κεφάλαια που θα του παρασχεθούν.

Ο Ζελένσκι δεν αποκλείει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα μπορούσε να τελειώσει το 2026, σημειώνοντας ότι το μέγεθος του ρωσικού στρατού έχει σταματήσει να αυξάνεται για πρώτη φορά.

Αποκάλυψε ότι τα προηγούμενα χρόνια, το Κρεμλίνο κινητοποιούσε περίπου 43.000 άτομα με συμβόλαια κάθε μήνα, αλλά η κατάσταση άλλαξε το 2025.

Για πρώτη φορά, ο αριθμός των νεοσύλλεκτων στον ρωσικό στρατό έχει εξισωθεί με τον αριθμό των απωλειών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των στρατευμάτων να φτάσει στο όριο.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει προηγούμενων δηλώσεων του Ουκρανού προέδρου, το 14ο σημείο του προσχεδίου του βασικού εγγράφου μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ευρώπης αφορά τη διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος. Το σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, καθώς και τη σύσταση ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς, ενώ η τελική συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.