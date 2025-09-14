Ζελένσκι για drones σε Πολωνία και Ρουμανία: «Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο, μην περιμένετε βαλλιστικούς πυραύλους για να πάρετε αποφάσεις»

Πυρά κατά τη Ρωσίας εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (14.09.2025) μετά τους συναγερμούς που σήμαναν σε Πολωνία και Ρουμανία από την παραβίαση των εναέριων χώρων από drones της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας γνώριζαν ακριβώς που πετούσαν τα drones τους. «Δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή», είπε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος δηλώνει πως η Ρωσία με την αποστολή drones σε Πολωνία και Ρουμανία, θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

«Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες για να μην επιβάλουν κυρώσεις», είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Κλιμακώνεται η ένταση στα ευρωπαϊκά εδάφη

Η Ρουμανία, το βράδυ του Σαββάτου, παρακολούθησε ένα drone από τη Ρωσία που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας με τις αρχές να στέλνουν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκου της Τουλτσέα, που βρίσκεται κοντά στον Δούναβη στα σύνορα με την Ουκρανία, να βρουν καταφύγιο.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά F-16 και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» που παρακολουθούσαν «μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Λίγο νωρίτερα κινητοποίηση υπήρξε και στην Πολωνία, που είχε σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό σμήνους drones κοντά στα σύνορα της Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, έτοιμα να υπερασπιστούν αν χρειαστεί τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Η Ρωσία, ηθελημένα είτε άθελά της προκαλεί συνεχώς τις τελευταίες ημέρες με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κινητοποιώντας χώρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μία περίοδο που η ένταση είναι στα ύψη, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό πριν λίγα 24ωρα με την κατάρριψη drones από την Πολωνία που είχαν παραβιασει τον εναέριο χώρο της, και τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ενεργοποιεί το άρθρο 4 της σύμβασης του ΝΑΤΟ.