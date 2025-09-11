Κόσμος

Ρωσία: «Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο»

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών και η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσαν τους Ρώσους πρεσβευτές σε Μαδρίτη και Άμστερνταμ αντίστοιχα για να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό
Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία
Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία / REUTERS / Kacper Pempel

Αδιάλλακτη είναι η στάση που κρατάει η Ρωσία για την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025).

Ειδικότερα, η Ρωσία απέρριψε σήμερα (11.09.2025) τις δηλώσεις τόσο της Πολωνίας όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την διείσδυση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, τα οποία, αφού καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν υλικές ζημιές σε σπίτια και σε οικόπεδα.

Σε κοινή δήλωσή τους η Πολωνία, η Λιθουανία και η Ουκρανία κατήγγειλαν τη Μόσχα για το άνευ προηγουμένου περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισαν ως «εσκεμμένη και άνευ προηγουμένου πρόκληση».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κοινή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να κάνει άλλα σχόλια για την κατάσταση επειδή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει εκδώσει ήδη δική του δήλωση.

«Δεν θα υπάρξουν άλλα σχόλια. Το υπουργείο Άμυνας μας το σχολίασε και προσέφερε διαβουλεύσεις, αν χρειαστεί», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους και έπειτα τόνισε: «Δεν υπάρχει τίποτα να προστεθεί».

«Όσο για τη ρητορική και τις δηλώσεις που ακούμε από τη Βαρσοβία, λοιπόν, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο εδώ. Αυτή η ρητορική είναι χαρακτηριστική σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών τελευταία. Βλέπουμε τη συνέχισή της» πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια

Ο Πεσκόφ είπε επίσης πως τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας με την ονομασία «Zapad 2025 – Δύση 2025», που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από αύριο Παρασκευή (12.09.2025), δεν στρέφονται εναντίον οιασδήποτε άλλης χώρας.

«Πρόκειται για προγραμματισμένα γυμνάσια, δεν στοχεύουν οποιονδήποτε», είπε ο Πεσκόφ. «Μιλάμε για συνεχιζόμενη στρατιωτική συνεργασία και άσκηση αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο στρατηγικών συμμάχων», είπε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στη Μαδρίτη προκειμένου να του εκφράσει την επίσημη καταδίκη του για την «απαράδεκτη» παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Σύμφωνα εξάλλου με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσε και αυτή τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ολλανδία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

