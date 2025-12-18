Ζελένσκι: «Η Ουκρανία έχει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια σχεδόν 50 δισεκ. ευρώ για το 2026 – Χρειαζόμαστε δάνειο»

Για την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία μίλησε σήμερα (18.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (assets) πριν από το τέλος του έτους.

Ακόμα, ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».

«Χρειαζόμαστε δάνειο»

Ο Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια ύψους 45-50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026.

Στην συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι εάν το Κίεβο δεν λάβει την πρώτη δόση για ένα δάνειο που θα προέρχεται από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως την επόμενη άνοιξη, θα πρέπει να μειώσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Ο Ζελένσκι είπε ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Ουκρανία θα έχει πολύ λιγότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ρωσία και δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσία.