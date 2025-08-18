Ζελένσκι κατά Πούτιν: Θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει πίεση στην Ουκρανία

Λίγο πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις στις οποίες εξαπολύει “πυρά” κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Facebook και του Χ προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.