Ζελένσκι κατά Πούτιν: Θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει πίεση στην Ουκρανία

“Πυρά” κατά του Ρώσου προέδρου, Βολαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Ουκρανός ομόλογός του, λίγο πριν την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Shannon Stapleton

Λίγο πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις στις οποίες εξαπολύει “πυρά” κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Facebook και του Χ προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.

Κόσμος
