Ζελένσκι: «Ο Ουμέροφ θα ταξιδέψει εκ νέου στις ΗΠΑ μετά τις επαφές για ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία»

Για τον επόμενο γύρο διπλωματικών διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους για την εξεύρεση μιας λύσης που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε σήμερα (03.12.2025) ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας θα συνεχίσει στις Βρυξέλλες και στις ΗΠΑ τις συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στα social media.

Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

«Μετά την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, ο Ουμέροφ και ο Αντρίι Χνάτοφ, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, θα αρχίσουν ετοιμασίες για μια συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος

«Αυτός είναι ο συνεχιζόμενος συντονισμός μας με εταίρους και διασφαλίζουμε πως η διαπραγματευτική διαδικασία είναι πλήρως ενεργή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες, Τρίτη (02.12.2025).

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως «δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός» σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ διευκρίνισε ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ ωστόσο απέρριψε άλλες.

Αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων που διέρρευσε προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είπαν ότι υποκύπτει στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο από τη Ρωσία του ενός πέμπτου του εδάφους της Ουκρανίας και τη μείωση του στρατού της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια αντιπρόταση και, σε συνομιλίες στη Γενεύη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.