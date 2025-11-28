Ζελένσκι: Οι συνομιλίες Ουκρανίας με ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου θα πραγματοποιηθούν σύντομα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τις προτάσεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθούν σύντομα.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, που πλησιάζει το 4ο έτος του.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εν αναμονή της άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, η Ρωσία αναμένει να έχει ενημέρωση για τα σημεία του προταθέντος ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία που έχουν συμφωνηθεί, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Imnterfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσέθεσε ότι η Μόσχα εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι διαπραγματεύεται το σχέδιο αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.