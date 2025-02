Ζελένσκι σε Πούτιν για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε

Ραγδαίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, επικοινώνησε και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τον ενημερώσει για όσα είπανε, όπως είχε υποσχεθεί.

«Είχα μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μιλήσαμε αρκετά για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε ομαδικό επίπεδο», γράφει ο Ζελένσκι στο Χ (πρώην Twitter).

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι συζήτησαν επίσης τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των drones και άλλων προηγμένων βιομηχανιών.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το ενδιαφέρον του για το τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Μιλήσαμε και για την προετοιμασία ενός νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την εταιρική σχέση πόρων», πρόσθεσε.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp