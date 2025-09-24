Κόσμος

Ζελένσκι: «Σταματήστε την Ρωσία και τον Πούτιν τώρα – Αλλιώς θα υποφέρετε και θα το πληρώσετε αργότερα»

«Μόνο η βία μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη - Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας αλλά φίλοι με όπλα» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ / REUTERS / Shannon Stapleton

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε επίθεση στην Ρωσία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας».

Σε έντονο ύφος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί εκτός κι αν έχεις ισχυρούς φίλους με όπλα» ενώ κατηγόρησε Ρωσία για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται».

«Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία και εμείς έχουμε φέρει πίσω μερικά από αυτά και ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν, αλλά πόσο καιρό θα χρειαστεί για να τα φέρουμε όλα πίσω;» πρόσθεσε στην συνέχεια.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «η τρέλα συνεχίζεται», καθώς λέει ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν drone καμικάζι τύπου Shahed, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά» διευκρίνισε.

Στην συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην Εσθονία, λέγοντας πως αναγκάστηκε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως «ο Ντόναλντ Τραμπ στεκόταν χθες (23.09.2025) στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επειδή τον έσωσε ο Θεός από μια απόπειρα δολοφονίας».

«Η ώρα να σταματήσουμε τον Πούτιν είναι τώρα»

Ο Ζελένσκι στράφηκε μετά κατά του Ρώσου προέδρου: «Ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Η Ουκρανία είναι μόνο ο πρώτος στόχος. Είδατε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν ήδη σε όλη την Ευρώπη». Στο σημείο αυτό δήλωσε:

«Τα γεγονότα είναι απλά, το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα με φόντο μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε αργότερα υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές.

Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια drones.

Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι οι τουρίστες που μπορεί να δημιουργήσουν ή και να χρησιμοποιήσουν ένα απλό drone εξοπλισμένο πυρηνική κεφαλή. Η ώρα για δράση είναι τώρα».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε την διεθνή κοινότητα για τον κίνδυνο ρωσικής ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις της Μολδαβίας: «Η Μολδαβία αμύνεται για ακόμα μια φορά από την παρέμβαση της Μόσχας. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του κρατικού συστήματος συρρικνώνονται».

Στο σημείο αυτό τόνισε: «Η Γεωργία εξαρτάται από τη Ρωσία και εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, ενώ και η Λευκορωσία επίσης κινείται προς την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και τη Μολδαβία».

 

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι επισήμανε: «Μίλησα επίσης με πολλούς άλλους ισχυρούς ηγέτες και μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Φυσικά, κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα βοηθήσει πραγματικά και βασιζόμαστε στις ΗΠΑ».

Έπειτα, ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε: «Η ειρήνη εξαρτάται από όλους μας. Μην μένετε σιωπηλοί όσο η Ρωσία συνεχίζει να σέρνει αυτόν τον πόλεμο. Παρακαλώ μιλήστε ανοιχτά και καταδικάστε τον, παρακαλούμε ενωθείτε μαζί μας για να υπερασπιστούμε την ζωή, το διεθνές δίκαιο και την την διεθνή τάξη. Ο κόσμος μας περιμένει να δράσουμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οργή κατά σέξι ιερέα στην Ιταλία που διαφημίζει στο Instagram συμπληρώματα διατροφής - «Σε λίγο θα πετάξει τα ράσα» γράφουν
«Δεν με κάνουν Σούπερμαν ή Ιησού Χριστό, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», λέει ο 32χρονος στο βίντεο προώθησης
Ο Αλμπέρτο Ραβανιάνι
Newsit logo
Newsit logo