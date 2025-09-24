Ζελένσκι: «Σταματήστε την Ρωσία και τον Πούτιν τώρα – Αλλιώς θα υποφέρετε και θα το πληρώσετε αργότερα»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε επίθεση στην Ρωσία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας».

Σε έντονο ύφος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί εκτός κι αν έχεις ισχυρούς φίλους με όπλα» ενώ κατηγόρησε Ρωσία για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται».

«Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία και εμείς έχουμε φέρει πίσω μερικά από αυτά και ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν, αλλά πόσο καιρό θα χρειαστεί για να τα φέρουμε όλα πίσω;» πρόσθεσε στην συνέχεια.

Zelenskyy: "International law does not work unless you have powerful friends who are willing to stand up for it." pic.twitter.com/TIyzN6b3fn September 24, 2025

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «η τρέλα συνεχίζεται», καθώς λέει ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν drone καμικάζι τύπου Shahed, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά» διευκρίνισε.

Στην συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην Εσθονία, λέγοντας πως αναγκάστηκε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της.

Zelenskyy: “19 Simple Russian drones violated Polish airspace, only 4 were shot down. Luckily they were not Shaheds, otherwise the results would have been horrific.” pic.twitter.com/T0A4jZ7gLW — UNITED24 Media (@United24media) September 24, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως «ο Ντόναλντ Τραμπ στεκόταν χθες (23.09.2025) στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επειδή τον έσωσε ο Θεός από μια απόπειρα δολοφονίας».

«Η ώρα να σταματήσουμε τον Πούτιν είναι τώρα»

Ο Ζελένσκι στράφηκε μετά κατά του Ρώσου προέδρου: «Ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Η Ουκρανία είναι μόνο ο πρώτος στόχος. Είδατε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν ήδη σε όλη την Ευρώπη». Στο σημείο αυτό δήλωσε:

«Τα γεγονότα είναι απλά, το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα με φόντο μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε αργότερα υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές.

Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια drones.

Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι οι τουρίστες που μπορεί να δημιουργήσουν ή και να χρησιμοποιήσουν ένα απλό drone εξοπλισμένο πυρηνική κεφαλή. Η ώρα για δράση είναι τώρα».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε την διεθνή κοινότητα για τον κίνδυνο ρωσικής ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις της Μολδαβίας: «Η Μολδαβία αμύνεται για ακόμα μια φορά από την παρέμβαση της Μόσχας. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του κρατικού συστήματος συρρικνώνονται».

Στο σημείο αυτό τόνισε: «Η Γεωργία εξαρτάται από τη Ρωσία και εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, ενώ και η Λευκορωσία επίσης κινείται προς την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και τη Μολδαβία».

Zelenskyy: “Russia is trying to do to Moldova what Iran once did to Lebanon. The global response is not enough. We have already lost Georgia in Europe…” pic.twitter.com/9xMisEpw9F — UNITED24 Media (@United24media) September 24, 2025

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι επισήμανε: «Μίλησα επίσης με πολλούς άλλους ισχυρούς ηγέτες και μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Φυσικά, κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα βοηθήσει πραγματικά και βασιζόμαστε στις ΗΠΑ».

Έπειτα, ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε: «Η ειρήνη εξαρτάται από όλους μας. Μην μένετε σιωπηλοί όσο η Ρωσία συνεχίζει να σέρνει αυτόν τον πόλεμο. Παρακαλώ μιλήστε ανοιχτά και καταδικάστε τον, παρακαλούμε ενωθείτε μαζί μας για να υπερασπιστούμε την ζωή, το διεθνές δίκαιο και την την διεθνή τάξη. Ο κόσμος μας περιμένει να δράσουμε».