Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο: Χαρακτήρισε τον Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου» – «Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βίντεο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος, αφού ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη στήριξη, μίλησε για τον πόλεμο, που, όπως είπε, «δεν τον επιλέξαμε, δεν τον ξεκινήσαμε, δεν τον προκαλέσαμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημασία της ενότητας στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας πως δεν είναι εύκολη. «Συγκρατούμε τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε εγγύηση για την ασφάλεια ακόμα», τονίζοντας πως αυτό μπορεί η Ουκρανία να το καταφέρει μαζί με την Ευρώπη και την Αμερική. «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι εύκολο έργο, να διατηρήσουμε τη διατλαντική ενότητα και συνεργασία υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά είμαι ευγνώμων προς όλους εκείνους που, παρά όλα αυτά τα προβλήματα, εξακολουθούν να διαφυλάσσουν αυτή τη σημαντικότατη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής και μεταξύ όλων των δημοκρατιών του κόσμου», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημασία ορισμού συγκεκριμένης ημερομηνίας για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξή μας στην ΕΕ. Αν δεν υπάρξει ημερομηνία, αν δεν υπάρξει εγγύηση, (η Βουδαπέστη) θα βρει έναν τρόπο να μπλοκάρει την Ουκρανία από τις πύλες, διχάζοντας εσάς, διχάζοντας την Ευρώπη», τόνισε.

Ο ίδιος μίλησε για το δάνειο των 95 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο η Βουδαπέστη μπλοκάρει, λέγοντας πως «αυτή είναι πραγματική οικονομική εγγύηση της ασφάλειάς μας και της ανθεκτικότητάς μας και θα πρέπει να εφαρμοστεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο δεν υιοθετήθηκε στη χθεσινή (23.02.2026) συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε επισήμως να εφαρμόζουμε το πλήρες φάσμα προστασίας κατά της Ρωσίας με ισχυρές κυρώσεις», «δεν υπάρχει θέση για ρωσικό πετρέλαιο, για ρωσικά δεξαμενόπλοια, για ρωσικές τράπεζες, για αποφυγή ρωσικών κυρώσεων», «πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση, να μην μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη».

Ο κ. Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη λέξη «παρακαλώ» και, απευθυνόμενος στους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όρθιοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα, είπε, «Παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία. Παρακαλώ, υποστηρίξτε τη διπλωματία για την ειρήνη».

Τέλος, ο ίδιος χαρακτήρισε τον Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου», τονίζοντας πως η Ρωσία «υποστηρίζει το τρελό καθεστώς του Ιράν και αγνοεί οποιονδήποτε αριθμό δολοφονιών».