Κόσμος

Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο: Χαρακτήρισε τον Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου» – «Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία»

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, δήλωσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία
FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a press conference with Lithuanian President Gitanas Nauseda and Polish President Karol Nawrocki at the Presidential Palace in Vilnius, Lithuania, January 25, 2026. REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βίντεο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος, αφού ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη στήριξη, μίλησε για τον πόλεμο, που, όπως είπε, «δεν τον επιλέξαμε, δεν τον ξεκινήσαμε, δεν τον προκαλέσαμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημασία της ενότητας στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας πως δεν είναι εύκολη. «Συγκρατούμε τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε εγγύηση για την ασφάλεια ακόμα», τονίζοντας πως αυτό μπορεί η Ουκρανία να το καταφέρει μαζί με την Ευρώπη και την Αμερική. «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι εύκολο έργο, να διατηρήσουμε τη διατλαντική ενότητα και συνεργασία υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά είμαι ευγνώμων προς όλους εκείνους που, παρά όλα αυτά τα προβλήματα, εξακολουθούν να διαφυλάσσουν αυτή τη σημαντικότατη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής και μεταξύ όλων των δημοκρατιών του κόσμου», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημασία ορισμού συγκεκριμένης ημερομηνίας για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξή μας στην ΕΕ. Αν δεν υπάρξει ημερομηνία, αν δεν υπάρξει εγγύηση, (η Βουδαπέστη) θα βρει έναν τρόπο να μπλοκάρει την Ουκρανία από τις πύλες, διχάζοντας εσάς, διχάζοντας την Ευρώπη», τόνισε.

Ο ίδιος μίλησε για το δάνειο των 95 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο η Βουδαπέστη μπλοκάρει, λέγοντας πως «αυτή είναι πραγματική οικονομική εγγύηση της ασφάλειάς μας και της ανθεκτικότητάς μας και θα πρέπει να εφαρμοστεί».

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο δεν υιοθετήθηκε στη χθεσινή (23.02.2026) συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε επισήμως να εφαρμόζουμε το πλήρες φάσμα προστασίας κατά της Ρωσίας με ισχυρές κυρώσεις», «δεν υπάρχει θέση για ρωσικό πετρέλαιο, για ρωσικά δεξαμενόπλοια, για ρωσικές τράπεζες, για αποφυγή ρωσικών κυρώσεων», «πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση, να μην μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη».

Ο κ. Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη λέξη «παρακαλώ» και, απευθυνόμενος στους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όρθιοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα, είπε, «Παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία. Παρακαλώ, υποστηρίξτε τη διπλωματία για την ειρήνη».

Τέλος, ο ίδιος χαρακτήρισε τον Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου», τονίζοντας πως η Ρωσία «υποστηρίζει το τρελό καθεστώς του Ιράν και αγνοεί οποιονδήποτε αριθμό δολοφονιών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
107
71
50
41
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ζελένσκι μιλάει πρώτη φορά μέσα από το προεδρικό καταφύγιο και χλευάζει τον Πούτιν 4 χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία
«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν υποσχέθηκε να καταλάβει το Κίεβο σε τρεις ημέρες», είπε ο Ζελένσκι μέσα από το καταφύγιό του - Δείτε το βίντεο
Ο Ζελένκσι στο καταφύγιο του προεδρικού Μεγάρου
Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram από τις ρωσικές αρχές
Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο
FILE - Telegram co-founder Pavel Durov appears at an event on Aug. 1, 2017 in Jakarta, Indonesia. (AP Photo/Tatan Syuflana, File)
Μακρόν για Ουκρανία: «Τριπλή αποτυχία» στα στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της»
Ο Εμάνουελ Μακρόν
Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας με τους 41 νεκρούς
Η επαφή των σπινθήρων από τα βεγγαλικά με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ της Κραν Μοντανά
7
Newsit logo
Newsit logo