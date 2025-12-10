Ζελένσκι: Σύντομα θα στείλουμε στις ΗΠΑ αντιπρόταση 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία

Για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μίλησε σήμερα (10.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Εν μέσω κρίσιμης χρονικής συγκυρίας για τις διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να κρατήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν σήμερα (10.12.2025) με Αμερικανούς ομολόγους τους σε θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η αντιπρόταση 20 σημείων της Ουκρανίας στο ήδη τροποποιημένο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί σύντομα στις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε καθημερινά με όλους τους εταίρους μας, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα που θα φέρουν τη σύγκρουση σε ένα τέλος.

Όλα τα σημεία [ενός ειρηνευτικού σχεδίου] πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπιστία και αξιοπρέπεια για την Ουκρανία. Οι σημερινές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά αφορούν τη διαδικασία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας.

Παράλληλα, θα στείλουμε σύντομα στις ΗΠΑ την αντιπρόταση 20 σημείων που καθορίζουν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου».