Ζελένσκι: «Θέατρο οι ειρηνευτικές συνομιλίες αν αποτύχουν – Θέλουμε άνευ όρων και πλήρη εκεχειρία στην Ουκρανία»

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την διάρκεια δηλώσεων που έκανε σήμερα (16.05.2025) από τα Τίρανα στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αρχικά ότι η διεθνής κοινότητα «πρέπει να απαντήσει» στη Ρωσία σε περίπτωση που οι ειρηνευτικές συνομιλίες αποδειχθούν ότι ήταν απλά ένα «θέατρο» εννοώντας δηλαδή ότι ήταν μια υποκρισία για να δημιουργηθούν εντυπώσεις.

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει, χρειάζεται μια ισχυρή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων κατά του ενεργειακού τομέα και των τραπεζών της Ρωσίας. Η πίεση πρέπει να αυξάνεται μέχρι να σημειωθεί πραγματική πρόοδος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός, λέγοντας: «Χρειαζόμαστε ένα οριστικό τέλος στην αιματοχυσία, για αρκετό καιρό, ώστε να δώσουμε στη διπλωματία μια πραγματική ευκαιρία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης: «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μια πλήρης, άνευ όρων και ειλικρινής κατάπαυση του πυρός».

‘Our number one priority is a full, unconditional, and honest ceasefire, this must happen immediately’ Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy has been speaking from the European meeting in Albania Live updates: https://t.co/KvOPHQLPiY Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/M6G6LRdqQ4

«Αυτό πρέπει να συμβεί αμέσως για να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες και να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και αν οι Ρώσοι εκπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν σε αυτό, σε μια εκεχειρία… τότε θα είναι 100% σαφές ότι ο Πούτιν συνεχίζει να υπονομεύει τη διπλωματία», υπογράμμισε στο τέλος ο Ζελένσκι.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

«Αυτή την εβδομάδα, είχαμε μια πραγματική ευκαιρία να προχωρήσουμε προς τον τερματισμό του πολέμου, μακάρι ο Πούτιν να μην φοβόταν να έρθει στην Τουρκία. Ήμουν εκεί έτοιμος για μια άμεση συνάντηση μαζί του για να επιλύσουμε όλα τα βασικά ζητήματα. Δεν συμφώνησε σε τίποτα».

I addressed the European Political Community Summit. This week, we had a real chance to move toward ending the war — if only Putin hadn’t been afraid to come to Türkiye. I was there ready for a direct meeting with him to resolve all key issues. He didn’t agree to anything. pic.twitter.com/OPiiKzEE1H