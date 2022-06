Για μια μοναδική και ιστορική στιγμή κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη αντίδρασή του μετά την ανακοίνωση της ΕΕ πως χορηγεί στη χώρα του καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ένωση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι «το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στους κόλπους της ΕΕ», χαιρετίζοντας την απόφαση των 27 κρατών-μελών της.

Volodymyr #Zelensky : "We will definitely win. #Ukraine 's future is in the #EU " #EmbraceUkraine #EUCO 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/PFlZmYZAmm

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn