Ζελένσκι: Χιλιάδες στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Παρασκευή 05.09.2025 ότι, μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, χιλιάδες στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που προτείνουν οι σύμμαχοί της.

«Είναι σημαντικό ότι συζητάμε όλα αυτά… Σίγουρα θα μιλάμε για χιλιάδες στρατιώτες, όχι για λίγους μόνο», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας. Σημείωσε, ωστόσο, ότι είναι νωρίς για να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 04.09.3035 ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες έχουν δεσμευθεί να παρέχουν μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν διεθνή παρουσία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Αρχικά, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι οι χώρες αυτές θα έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία, στη συνέχεια όμως διευκρίνισε ότι ορισμένες θα συμβάλουν με άλλους τρόπους, όπως εκπαίδευση και εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων, παραμένοντας εκτός χώρας.

Την ίδια μέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε δυτικά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο για τη Μόσχα.

Στο Ούζχοροντ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συντόνισε με τον Αντόνιο Κόστα τα επόμενα βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.