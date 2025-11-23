Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει» – Η πιθανή επίσκεψη στην Ουάσιγκτον

Οι συνομιλίες για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ, φαίνεται να έχουν μπει σε μία θετική τροχιά, με τις δύο πλευρές, να αποδέχονται επί της αρχής, το σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Μπορεί σήμερα Κυριακή 23.11.2025, να υπήρξε ένα μικρό καυγαδάκι του Ντόναλντ Τραμπ, με σπόντες προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως ο πρόεδρος της Ουκρανίας απάντησε με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τις ΗΠΑ και τον αμερικανό πρόεδρο που κατηγόρησε τον ίδιο και το Κίεβο ότι δεν δείχνουν ευγνωμοσύνη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο καθημερινό βραδινό του μήνυμα.

Συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Την ώρα που αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε αρκετά αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει σχετικά με το σχέδιο των 28 σημείων με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό, ενώ ακόμη δεν έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία.