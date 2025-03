Ζεστό καλωσόρισμα Στάρμερ σε Ζελένσκι μετά το «μακελειό» με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – «Θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία»

Στο Λονδίνο έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (01.03.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνόδου των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας την Κυριακή (02.03.2025). Σε πλήρη αντιδιαστολή με την εχθρική υποδοχή που είχε την Παρασκευή (28.02.2025) στον Λευκό Οίκο, τον Ουκρανό Πρόεδρο καλωσόρισε θερμά ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Μετά την επεισοδιακή επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι στο Λονδίνο για να έχει συζητήσεις με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος συγκάλεσε τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που θα συνεδριάσουν την Κυριακή στη βρετανική πρωτεύουσα για να εξετάσουν τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είστε πολύ ευπρόσδεκτος στην Ντάουνινγκ Στριτ», δήλωσε o Βρετανός Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Ζελένσκι, μία ημέρα μετά τη σφοδρή λογομαχία του Ουκρανού Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η αγκαλιά του Στάρμερ στον Ζελένσκι, ήταν ένα μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο, σχολίασε πολιτικός συντάκτης του «Sky News», εξηγώντας ότι ήταν «μία εικόνα που ήθελε (σ.σ. ο Στάρμερ) να προβληθεί σε όλο τον κόσμο».

Σύμφωνα με το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, ο Κιρ Στάρμερ βγήκε «σκόπιμα» έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στο νούμερο 10 της Ντάουνιγκ Στριτ, για να χαιρετίσει τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Μάλιστα, ο Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι πως έχει «την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου» και ότι ο ίδιος θα «βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο καιρό χρειαστεί».

«Φτάσαμε στο Λονδίνο», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση με τον Στάρμερ έχει ήδη ξεκινήσει.

