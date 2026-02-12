Ζιζέλ Πελικό: Ο εφιάλτης του βιασμού, τα προειδοποιητικά σημάδια και ο νέος σύντροφος

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που αναδείχθηκε παγκόσμια ηρωίδα το 2024, μετατρέποντας την τρομακτική προσωπική της ιστορία σε δημόσια μάχη κατά του βιασμού έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη δίκη στο δημόσιο κανάλι France 5.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024, ο πρώην σύζυγός της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε για την ενορχήστρωση δεκάδων βιασμών της συζύγου του από διάφορους άνδρες για σχεδόν μια δεκαετία χωρίς εκείνη να έχει την παραμικρή ιδέα. Πενήντα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ημέρα. Η δίκη συγκλόνισε τη Γαλλία και όχι μόνο.

Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου στη νότια Γαλλία, όπου οι βιαστές της καταδικάστηκαν, η Πελικό είχε δηλώσει: «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά». Αυτή η φράση έγινε σύνθημα που βοήθησε να αλλάξει η αφήγηση γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση στη Γαλλία και πέρα από αυτήν, σημειώνει το CNN.

Καθώς το βιβλίο με τις αναμνήσεις της, «A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides» (Ύμνος στη ζωή: Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά), πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, η 73χρονη Πελικό μίλησε ανοιχτά και αποκάλυψε όσα μέχρι τώρα είχε μοιραστεί μόνο στο δικαστήριο. Το CNN έχει ξεχωρίσει τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης:

Η στιγμή που έμαθε για την φρίκη του βιασμού

Η Πελικό περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν οι αστυνομικοί την κάλεσαν και της ανακοίνωσαν τη συγκλονιστική είδηση ότι ο σύζυγός της, έβαζε υπνωτικά χάπια στο φαγητό και το ποτό της και στη συνέχεια προσκαλούσε ξένους να τη βιάσουν, ενώ ο ίδιος κατέγραφε τις επιθέσεις.

«Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτές τις φωτογραφίες. Είπα: «Αυτή δεν είμαι εγώ»», ανέφερε για τις εικόνες που της έδειξαν οι ερευνητές. «Τότε φόρεσα τα γυαλιά μου και εκεί ανακάλυψα αυτή την άψυχη γυναίκα με έναν άντρα που δεν γνωρίζει στο κρεβάτι της. Νομίζω ότι ο εγκέφαλός μου αποσυνδέθηκε».

Τα προειδοποιητικά σημάδια

Κοιτώντας πίσω, η Πελικό είπε ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια, αλλά εκείνη την εποχή δεν επέτρεψε στον εαυτό της να τα αντιμετωπίσει.

Θυμάται ότι παρατήρησε ένα κίτρινο λεκέ σε ένα παντελόνι λίγο μετά τη μετακόμισή της με τον Ντομινίκ Πελικό στο χωριό Mαζάν της νότιας Γαλλίας.

«Τον ρώτησα αν μου έδινε ναρκωτικά και τότε άρχισε να κλαίει. Ήταν το υποσυνείδητό μου; Δεν ξέρω».

Ένα άλλο περιστατικό αφορούσε μια λευκή μπύρα που φάνηκε να αλλάζει χρώμα αφού ο Ντομινίκ Πελικό πρόσθεσε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν σιρόπι μέντας. Όταν εκείνη τον ρώτησε, εκείνος έχυσε το περιεχόμενο στο νεροχύτη. «Τότε δεν έδωσα σημασία», είπε.

Επίσκεψη στον Ντομινίκ Πελικό

Παρά την οδυνηρή δοκιμασία που υπέστη η Πελικό, ανέφερε ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να επισκεφθεί τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή ως μέρος της «διαδικασίας θεραπείας» της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν του μίλησε ποτέ απευθείας, είπε. Τώρα, θέλει «να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον ρωτήσει: «Γιατί το έκανες αυτό;».

Η άποψή της για τον γάμο τους είναι περίπλοκη. Αν και περιέγραψε συναισθήματα προδοσίας και αγανάκτησης, είπε ότι εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει τις ευτυχισμένες αναμνήσεις, γιατί είναι το μόνο που έχει από τη ζωή της.

Αποξενωμένα παιδιά

Η συνέντευξη της Πελικό ήταν μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσει τις ρωγμές που έχουν δημιουργηθεί στην οικογένειά της μετά τις αποκαλύψεις. Είπε ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι «μια τραγωδία ενώνει μια οικογένεια». Η σχέση της με την κόρη της Καρολίν βελτιώνεται σιγά – σιγά, αλλά ο γιος της Νταβίντ «χρειάζεται περισσότερο χρόνο», δήλωσε.

«Εγώ επέλεξα να ζήσω με τον κ. Πελικό», εξήγησε. «Αυτοί δεν επέλεξαν τον πατέρα τους, οπότε βρίσκονται σε διαφορετική θέση, και νομίζω ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περισσότερο», σημείωσε.

Νέος σύντροφος

Η Πελικό δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα ξαναερωτευόταν, ούτε καν ότι θα το ήθελε. Ωστόσο, το 2023, γνώρισε έναν άντρα, τον Ζαν Λουπ.

«Η συνάντησή μας ήταν απίστευτη», είπε. «Γνώρισα αυτόν τον άντρα που έχει επίσης περάσει δύσκολες στιγμές και αυτό άλλαξε τις ζωές μας», τόνισε.