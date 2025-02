«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ψυχολογικό θρίλερ

Λίγο υπομονή και σε λίγους μήνες (το προσεχές Φθινόπωρο) η ταινία «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς, την Έγιο Εντέμπιρι και τον Άντριου Γκάρφιλντ, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Η Amazon MGM έδωσε στη νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς μια προνομιακή ημερομηνία κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων και συγκεκριμένα μία περιορισμένη προβολή στις αμερικανικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία διανομή στις 17 Οκτωβρίου.

Το «After the Hunt» θα κάνει πρεμιέρα την ίδια ημερομηνία με το θρίλερ της Blumhouse «The Black Phone 2» με τον Ίθαν Χοκ και την κωμωδία «Good Fortune« της Lionsgate, με πρωταγωνιστές τους Αζίζ Ανσάρι Κιάνου Ριβς και Σεθ Ρόγκεν.

Το ψυχολογικό δράμα ακολουθεί την Ρόμπερτς στον ρόλο μιας καθηγήτριας κολεγίου που «βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μια μαθήτρια (Εντέμπιρι) κατηγορεί έναν από τους συναδέλφους της (Γκάρφιλντ)», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. Την ίδια στιγμή «ένα σκοτεινό μυστικό από το δικό της παρελθόν απειλεί να έρθει στο φως».

Amazon MGM Studios and Imagine Entertainment’s Luca Guadagnino thriller ‘After the Hunt’, is going into limited release October 10, with a nationwide break October 17.



The film follows a college professor (Julia Roberts) who finds herself at a personal and professional… pic.twitter.com/asaUBFs3Q1