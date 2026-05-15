Έφη Θώδη: Μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά δεν ήθελα να παντρευτώ, κοιτούσαν να με εκμεταλλευτούν οικονομικά

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Έφη Θώδη και εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να μην παντρευτεί για δεύτερη φορά στη ζωή της, παρόλο που δεχόταν πολλές προτάσεις γάμου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη και αναφέρθηκε και στην αγάπη που έχει για τον γιο της. Για τους πρώην συντρόφους της η Έφη Θώδη υπογράμμισαν ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν οικονομικά γι’ αυτό τη ζητούσαν σε γάμο…

«Πιστεύω στην αγάπη, όχι στα επίσημα χαρτιά. Οι σύντροφοί μου μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους παντρευτώ. Κοιτούσαν μόνο να με εκμεταλλευτούν οικονομικά. Επίσης, δεν βρήκα ποτέ αγάπη. Αν την είχα βρει, θα έκανα πιο πολλά παιδιά. Θα ήταν αλλιώς η ζωή μου», είπε η Έφη Θώδη για το γεγονός ότι έχει κάνει μόνο έναν γάμο στη ζωή της.

«Αγαπάω πάρα πολύ τον γιο μου. Μου λέει με χιούμορ “δεν θέλω να με αγαπάς τόσο πολύ”. Δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Προσεύχομαι να βρει μια καλή κοπέλα και να γίνω γιαγιά. Δεν μου τα λέει όμως τα προσωπικά του», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια για τον γιο της.