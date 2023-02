Ήταν το 1999 όταν ο Μάικλ Μάθιους ανέβηκε στο Έβερεστ αλλά έκτοτε δεν τον είδε κανείς. Η αναζήτησή του έγινε ντοκιμαντέρ για την Disney+.

Ο Μάικλ Μάθιους ήταν αδερφός του Τζέιμς Μάθιους, συζύγου της Πίπα Μίντλεντον, αδερφής της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ. Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Disney+ βρέθηκαν ο Σπένσερ Μάθιους, αδερφός του Μάικλ και η μητέρα τους, Τζέιν Μάθιους.

Το ντοκιμαντέρ της Disney+ περιγράφει λεπτομερώς τη συναισθηματική ιστορία της προσπάθειας του Σπένσερ Μάθιους να ακολουθήσει τα βήματα του μεγαλύτερου αδελφού του Μάικλ, ο οποίος εξαφανίστηκε στο Έβερεστ το 1999.

Ο Μάικλ Μάθιους έγινε ο νεότερος Βρετανός που έφτασε στο Έβερεστ σε ηλικία 22 ετών στις 13 Μαΐου του 1999, αλλά τα ίχνη του χάθηκαν κατά την κατάβαση.

Ο έμπειρος ορειβάτης, που είχε κατακτήσει στο παρελθόν την Ακονκάγκουα, τα Πυρηναία και τις Ελβετικές Άλπεις, ήταν ο 162ος άνθρωπος που πέθανε στο Έβερεστ.

Το ντοκιμαντέρ «Finding Michael», 23 χρόνια μετά, δείχνει το ταξίδι του Σπένσερ Μάθιους σε μια προσπάθεια να βρει και να φέρει πίσω στη Βρετανία το σώμα του αδερφού του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S P E N C E R M A T T H E W S (@spencermatthews)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S P E N C E R M A T T H E W S (@spencermatthews)

Επικεφαλής της ομάδας αποστολής ήταν ο γεννημένος στο Νεπάλ Βρετανός ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα «Nims» κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για την ταχύτερη αναρρίχηση και στα 14 βουνά με υψόμετρο πάνω από 8.000 μέτρα. Οι δυο τους αντιμετώπισαν απροσδόκητες και ακραίες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S P E N C E R M A T T H E W S (@spencermatthews)

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Τομ Μπέαρντ και εκτελεστικός παραγωγός είναι ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Μπέαρ Γκριλς.

Ο Σπένσερ Μάθιους, είναι Βρετανός επιχειρηματίας, ο οποίος συμμετείχε στα ριάλιτι σόου Made in Chelsea, Dancing with the Stars και Stepping Out και στο παιχνίδι επιβίωσης Bear Grylls: Mission Survive.