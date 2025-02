Grammy 2025: «Κοκάλωσε» η Μπιγιονσέ όταν κέρδισε βραβείο για το καλύτερο country άλμπουμ – Η αντίδρασή της έγινε meme

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η επική αντίδραση της Μπιγιονσέ όταν άκουσε πως κέρδισε το Grammy για το καλύτερο country άλμπουμ της χρονιάς.

Λόγω αυτού του Grammy, η Μπιγιονσέ έγινε και η πρώτη Αφροαμερινακίδα που κερδίζει το βραβείο του καλύτερο κάντρι δίσκου, κάτι που φαίνεται πως της έπεσε «βαρύ».

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από αυτή τη λαμπρή βραδιά, η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται επί σκηνής και ανακοινώνει πως η 43χρονη τραγουδίστρια κέρδισε το βραβείο.

Αμέσως η Μπιγιονσέ παγώνει το βλέμμα της ξεκινά και κοιτά με αμηχανία, δεξιά και αριστερά, το κοινό. Συνειδητοποιεί ότι κέρδισε το βραβείο, μόνο όταν το κοινό ξεκινά να την χειροκροτά και όταν η κόρη της η Blue Ivy την παροτρύνει να σηκωθεί από τη θέση της.

Βαθιά συγκινημένη φιλά την κόρη της και τον σύζυγό της, Jay-Z, και ανεβαίνει στην σκηνή.

Δείτε το βίντεο:

#Beyonce Shocked To Win #Grammys Best Country Album, making her the first black woman to win the award in 50 years!



Courtesy: CBS/Recording Academy pic.twitter.com/hKU1lX4VoG